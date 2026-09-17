मेरठ में 'मिनी महाराष्ट्र': मराठी परिवारों ने क्रांतिधरा पर जीवंत की बप्पा की भक्ति
पढ़िए- मनीष चौहान के संपादन में मनीष पराशर की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:25 PM IST
मेरठ : देशभर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है. हर शहर में आपको बप्पा का पंडाल दिख जाएगा और गणपति बप्पा मोरया की गूंज भी सुनाई दे जाएगी, लेकिन मेरठ शहर में भगवान गजानन का एक ऐसा पंडाल सजता है, जहां आने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा की आप यूपी में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में हैं. दरअसल यहां रहने वाले करीब 300 मराठी परिवार पूरी तरह अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार बड़े धूम धाम से गणेश उत्सव मनाते हैं. यहां आपको परंपरा, परिधान और पकवान तीनों मराठी नजर आएगी. इसलिए इसे कुछ लोग मेरठ का 'मिनी महाराष्ट्र' भी कहते हैं.
दरअसल, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर क्रांतिधरा मेरठ गणपति बप्पा के स्वागत में पूरी तरह सराबोर हो उठी है. इसी कड़ी में सराफा बाजार के गणेश मित्र मंडल की ओर से मराठा परिवारों ने 26वें गणेश उत्सव का भव्य शुभारंभ किया है. इसके लिए सराफा चौक बाजार में एक विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसमें भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है. बप्पा की भक्ति का यह अनूठा उल्लास आगामी 22 तारीख तक लगातार जारी रहेगा.
व्यक्तिगत 40 तो सार्वजनिक उत्सव के 26 साल
सराफा बाजार चौक पर मराठी परंपरा के सार्वजनिक गणेश उत्सव आयोजन इस साल अपने 26 साल पूरे कर रहा है. बुजुर्ग महिला पिंकी रानी विजय कुमार पाटिल ने कहा, "मैं 1985 की शुरुआत से ही सराफा बाजार में रह रही हूं. जब मेरा बेटा 1987 में लगभग 10 महीने का था, तब हमने पहली बार अपने घर में गणेश जी की स्थापना की थी. लोग दर्शन के लिए आने लगे, तो पास ही स्थित राजू बैंड के साथ हम 7 दिन पूजन कर गढ़गंगा तट पर विसर्जन के लिए ले जाते थे. बाजार के लोगों के कहने पर इसे चौक में सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया गया. इस सार्वजनिक उत्सव के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से इस परंपरा को 40 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं."
घर पर खुद बनाते हैं मोदक
वहीं, मराठी परिवार की तेजस्विनी पंवार ने कहा कि हम गणेशोत्सव बड़े उत्साह से मनाते हैं. यह हमारी प्रथा महाराष्ट्र से चलती आ रही है और हम यहां भी वही परंपरा निभा रहे हैं. दूर रहकर भी हम पूरे उत्साह के साथ गणेश जी का स्वागत करते हैं. बाजार के बजाय हम घर पर खुद भाप (उकडी) के मोदक बनाते हैं, क्योंकि गणेश जी को वही पसंद हैं. यहां भी महाराष्ट्र की तरह 9 दिनों तक गणेशोत्सव मनाया जाता है. इस दौरान हल्दी-कुमकुम और महिलाओं के पारंपरिक खेलों का आयोजन भी धूमधाम से किया जाता है.
सराफा बाजार गणेश मित्र मंडल विनोद विश्वास पंवार ने बताया कि इस बार का यह आयोजन 14 तारीख से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान 18 तारीख को विशाल भंडारा और 21 तारीख को भव्य जागरण होगा. मंडल के सदस्य दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे मेरठ में रहते हुए 36 साल हो चुके हैं. 2001 में छोटे स्तर पर गणेश पूजन की शुरुआत की थी, जिसका बजट तब 40-50 हजार रुपये होता था, आज 5 से 7 लाख रुपये पहुंच चुका है.
ग्रामीण पृष्ठभूमि की थीम पर गणपति महोत्सव
सराफा बाजार के इसके अलावा, सदर अरविंदपुरी टंकी मोहल्ले में 'श्री गणेश महाराष्ट्र मित्र मंडल' के बैनर तले 42वां गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है. संदीप शिंदे ने बताया कि मंदिर का दरबार महाराष्ट्र की ग्रामीण पृष्ठभूमि की थीम पर सजाया गया है.
माटी के बप्पा और 'बाल रूप' की भारी मांग
शहर में इस बार 2 से 9 वर्ष के बच्चों के चेहरे जैसी 'बाल रूप' गणेश प्रतिमाओं की मांग सबसे अधिक है. मूर्तिकार मनोज प्रजापति ने बताया कि उनका परिवार 1932 से यानी 7 पीढ़ियों से यह काम कर रहा है. रंगों के लिए वह प्राकृतिक गोंद, वॉटर कलर और रबर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं. मिट्टी की मूर्तियां पानी में आधे घंटे में घुल जाती हैं. अश्वनी प्रजापति मूर्ति विक्रेता ने कहा इस बार नंदी, चूहे और पत्तों के नए डिजाइन वाली इको-फ्रेंडली मूर्तियों की काफी मांग है.
वहीं, गणेश प्रतिमा खरीदने बाजार पहुंचीं सीमा यादव ने अपने जीवन में बीते कुछ पलों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले मुझे पैनिक अटैक आया था और बीमारी के दौरान मैंने पहली बार गणपति स्थापना की थी. बप्पा को घर लाने के बाद मुझे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिला. अब मैं हर साल 11 दिनों के लिए गणेश जी को अपने घर लाती हूं.
मोदक की बढ़ी मांग
गणेशोत्सव के दौरान मराठी व्यंजनों और मोदक की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, एक स्वीट्स के मालिक कुशान गोयल ने बताया कि हमारे यहां से सराफा बाजार पंडाल के लिए रोजाना 8 से 10 किलो मोदक जाते हैं. मोदक की डिमांड इन दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अलग-अलग वैरायटी के मोदक रोजाना बनाए जाते हैं.
मिट्टी के व्यवसाय के लिए 25% सब्सिडी के साथ 10 लाख का ऋण
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी मान्या चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड और हमारे विभाग की तरफ से कुम्हारों एवं पारंपरिक कारीगरों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के तहत मिट्टी का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण और 25% की फ्लैट सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा, कारीगरों को मिट्टी गूंथने के लिए नि:शुल्क 'पगमिल मशीन' भी दी जाती है. कारीगरों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके तहत उन्हें 4750 रुपए का भत्ता भी दिया जाता है.
इन मूर्तियों के विसर्जन पर रोक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र कुमार प्रसाद ने कहा कि शासन से स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) और रासायनिक रंगों वाली मूर्तियों के सार्वजनिक विसर्जन पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी. केवल प्राकृतिक, माटी से बनी और जल में स्वतः घुलनशील मूर्तियों को ही प्राथमिकता दी जाए.
शहर में कृत्रिम विसर्जन कुंड नहीं
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा कि मेरठ में गगोल और पास में ही स्थित भोले की झाल गंगनहर विसर्जन के मुख्य केंद्र हैं, जहां लोग परंपरागत रूप से मूर्तियों का विसर्जन करने जाते हैं. इसके अलावा, अब बाजार में इको-फ्रेंडली और मिट्टी की मूर्तियों की उपलब्धता और रुझान काफी बढ़ गया है, जिससे लोग अपने घरों पर ही बप्पा का विसर्जन आसानी से कर लेते हैं. इसी वजह से शहर में अलग से कृत्रिम विसर्जन कुंड आदि नहीं बनाए गए हैं.
2,500 पुलिसकर्मियों का पहरा
डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी ने अधिकारियों को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं. उनके निर्देशों पर 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसमें 7 एएसपी, 25 सीओ, 71 निरीक्षक, 460 उपनिरीक्षक, 645 मुख्य आरक्षी, 880 आरक्षी, 375 होमगार्ड और एक कंपनी पीएसी शामिल है. परिक्षेत्र में कुल 168 स्थानों पर 164 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और 197 शोभायात्राएं प्रस्तावित हैं. सभी संवेदनशील 85 स्थानों और 117 हॉटस्पॉट्स पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है.
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