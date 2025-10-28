ETV Bharat / state

फरीदाबाद में यूपी के इलेक्ट्रिशियन की संदिग्ध हालातों में मौत, बिल्डिंग में पड़ा मिला शव

4-5 साल से सोसाइटी में करता था कामः सूचना मिलते ही आईएमटी चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान यशवंत कुमार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी के रूप में हुई है, जो बीते चार-पांच साल से इसी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. यशवंत यहीं पर अन्य मजदूरों के साथ रहता था और सोसाइटी में बन रही नई बिल्डिंग में वायरिंग और फिटिंग का काम करता था.

फरीदाबाद: सदर थाना क्षेत्र के स्थित आईएमटी सेक्टर-70 अन्तर्गत मलबेरी काउंटी सोसाइटी में 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई. मृतक का शव सोसाइटी में बन रही एक नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ था. मृतक युवक सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. शव मिलने की जानकारी मिलते ही सोसाइटी में सनसनी फैल गई. मृतक की नवंबर में शादी होने वाली थी.

मृतक के कपड़ फटे थेः घटना की जानकारी सबसे पहले सोसाइटी में रहने वाले दीपक मिश्रा को मिली. उन्होंने बताया कि "सुबह छठ पूजा के बाद जब लोग घाट से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक मजदूर उनके पास आया और बोला कि नई बन रही बिल्डिंग में एक युवक बेहोश पड़ा है. मौके पर जाकर देखा तो वो युवक मृत अवस्था में पड़ा था. उसकी पैंट फटी हुई थी और शरीर और चेहरे पर हल्के चोट के निशान थे. यह देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी."

मजदूरों ने सुबह देखा शवः सोसाइटी के लोगों की सूचना के बाद आईएमटी चौकी और सदर थाना की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आसपास के मजदूरों और सोसाइटी निवासियों से पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक पिछले कई वर्ष से यहां इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था. हाल ही में निर्माणाधीन बिल्डिंग की वायरिंग का कार्य कर रहा था. घटना किस समय हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. सुबह जब मजदूर काम पर पहुंचे तो वहां यशवंत कुमार का शव पड़ा था.

सभी एंगलों से पुलिस कर रही है जांचः आईएमटी चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "मृतक की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष है और वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल (सिविल अस्पताल) भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है." उन्होंने बताया कि "परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल प्रथम दृष्टि में ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस को शव पर मिले चोटों और टूटी हुई हड्डियों के आधार पर मारपीट या हादसे के बाद हुई मौत की आशंका लग रही है. पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. मौके पर मौजूद मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है. सोसाइटी के लोगों ने बताया कि आने वाले नवंबर में युवक की शादी होने वाली थी." वहीं, पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही कारण पता चल सकेगा. फिलहाल सभी एंगल से जांच की जा रही है.