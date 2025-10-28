ETV Bharat / state

फरीदाबाद में यूपी के इलेक्ट्रिशियन की संदिग्ध हालातों में मौत, बिल्डिंग में पड़ा मिला शव

फरीदाबाद में यूपी के आजमगढ़ निवासी एक इलेक्ट्रिशियन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं.

Electrician suspicious Death
मलबेरी कांउटी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन की संदिग्ध स्थिति में मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: सदर थाना क्षेत्र के स्थित आईएमटी सेक्टर-70 अन्तर्गत मलबेरी काउंटी सोसाइटी में 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई. मृतक का शव सोसाइटी में बन रही एक नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ था. मृतक युवक सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. शव मिलने की जानकारी मिलते ही सोसाइटी में सनसनी फैल गई. मृतक की नवंबर में शादी होने वाली थी.

4-5 साल से सोसाइटी में करता था कामः सूचना मिलते ही आईएमटी चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान यशवंत कुमार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी के रूप में हुई है, जो बीते चार-पांच साल से इसी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. यशवंत यहीं पर अन्य मजदूरों के साथ रहता था और सोसाइटी में बन रही नई बिल्डिंग में वायरिंग और फिटिंग का काम करता था.

उत्तर प्रदेश निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत (Etv Bharat)

मृतक के कपड़ फटे थेः घटना की जानकारी सबसे पहले सोसाइटी में रहने वाले दीपक मिश्रा को मिली. उन्होंने बताया कि "सुबह छठ पूजा के बाद जब लोग घाट से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक मजदूर उनके पास आया और बोला कि नई बन रही बिल्डिंग में एक युवक बेहोश पड़ा है. मौके पर जाकर देखा तो वो युवक मृत अवस्था में पड़ा था. उसकी पैंट फटी हुई थी और शरीर और चेहरे पर हल्के चोट के निशान थे. यह देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी."

मजदूरों ने सुबह देखा शवः सोसाइटी के लोगों की सूचना के बाद आईएमटी चौकी और सदर थाना की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आसपास के मजदूरों और सोसाइटी निवासियों से पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक पिछले कई वर्ष से यहां इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था. हाल ही में निर्माणाधीन बिल्डिंग की वायरिंग का कार्य कर रहा था. घटना किस समय हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. सुबह जब मजदूर काम पर पहुंचे तो वहां यशवंत कुमार का शव पड़ा था.

सभी एंगलों से पुलिस कर रही है जांचः आईएमटी चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि "मृतक की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष है और वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल (सिविल अस्पताल) भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है." उन्होंने बताया कि "परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल प्रथम दृष्टि में ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस को शव पर मिले चोटों और टूटी हुई हड्डियों के आधार पर मारपीट या हादसे के बाद हुई मौत की आशंका लग रही है. पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. मौके पर मौजूद मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है. सोसाइटी के लोगों ने बताया कि आने वाले नवंबर में युवक की शादी होने वाली थी." वहीं, पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही कारण पता चल सकेगा. फिलहाल सभी एंगल से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद बीमा एजेंट मर्डर मिस्ट्री सुलझी, मंगेतर संग महिला ने रची साजिश, प्रेम और ब्लैकमेलिंग की कहानी ने ली जान, दोनों आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

FARIDABAD YASHWANT DEATH CASE
FARIDABAD ELECTRICIAN DEATH
MULBERRY COUNTY FARIDABAD
FARIDABAD NEWS
FARIDABAD ELECTRICIAN DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.