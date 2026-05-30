दिल्ली के जहांगीरपुरी में बकरीद की रात सिगरेट विवाद में 26 वर्षीय युवक की हत्या
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मामूली कहासुनी के बाद 26 वर्षीय युवक अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
Published : May 30, 2026 at 10:47 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ईद की खुशियां मातम में बदल गईं. एक मामूली विवाद में 26 वर्षीय युवक अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, घटना नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित सी-ब्लॉक की है. ईद की रात अरबाज अपने घर के पास खड़ा था, तभी कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई.
#WATCH | Delhi: A 26-year-old man, Arbaj was stabbed by three minors during a quarrel in C-Block area of Jahangirpuri area yesterday. He later succumbed to his injuries at hospital. All three CCLs (Child in Conflict with Law) have been apprehended by the Police.— ANI (@ANI) May 30, 2026
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मामूली विवाद कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान युवकों ने अरबाज पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने अरबाज को बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
सिगरेट मांगने को लेकर हुआ विवाद-परिजन
मृतक के परिजनों का आरोप है कि सिगरेट मंगाने जैसी छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने बाद में जानलेवा रूप ले लिया. अरबाज इलाके में एक सुनार की दुकान पर काम करता था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी संभाल रहा था. ईद के मौके पर जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.
जांच में जुटी पुलिस
वारदात की सूचना मिलते ही जहांगीरपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने चश्मदीदों के बयान और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.
नॉर्थ-वेस्ट जिले के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि मामले में तीन नाबालिगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि हत्या के कारणों और घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
ईद की रात हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे जहांगीरपुरी इलाके को झकझोर दिया है और एक बार फिर मामूली विवादों के हिंसक रूप लेने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता बढ़ा दी है.
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