ETV Bharat / state

रायबरेली में अवैध खनन करने वालों पर टूट पड़ी पुलिस, रात में सीज कर दीं 26 गाड़ियां

रायबरेली: रायबरेली में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. टास्क फोर्स ने शनिवार की रात को सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध खनन में संलग्न दो दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया है. प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

दरअसल, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन के बाद अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध गठित टास्क फोर्स ने शनिवार की रात को विशेष सघन अभियान चलाया. इस दौरान जनपद के बछरावां, लालगंज एवं डलमऊ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जांच की गई.



अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया कि जनपद में अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी. जनपद की सीमा का उपयोग किसी भी प्रकार के अवैध खनन के लिए नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.