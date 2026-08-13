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राजस्थान में वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव: गैर–परिवहन वाहनों पर 26% और परिवहन वाहनों पर टैक्स में 16% छूट

परिवहन मुख्यालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में परिवहन विभाग ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है. गैर–परिवहन वाहन पर टैक्स में 26% और परिवहन वाहन पर 16% की छूट दी गई है. जिसमें कुल टैक्स की छूट अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है. पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. टैक्स छूट के नियमों में बदलाव होने के बाद अब नए प्रावधान में राजस्थान के सेंटर में ही वाहन को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट मिलेगी. यह छूट उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसके नाम पर नया वाहन होगा. परिवहन विभाग की अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. पहले अन्य दूसरे राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप करने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम वाहन खरीद पर छूट मिलती थी, जिसे अब बदलाव करते हुए नए प्रावधान में राजस्थान के सेंटर में ही वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी. जिस व्यक्ति के नाम पर नया वाहन होगा, उसी को छूट का लाभ मिलेगा. पढ़ें: स्क्रैप पॉलिसी: पुरानी गाड़ी को कबाड़ डिक्लेयर करने पर उसके मालिक को कितना फायदा होगा ?