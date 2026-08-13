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राजस्थान में वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव: गैर–परिवहन वाहनों पर 26% और परिवहन वाहनों पर टैक्स में 16% छूट

पॉलिसी के अनुसार छूट की राशि एक लाख से ज्यादा बनती है, तो भी अधिकतम छूट एक लाख रुपए तक ही मिल सकेगी.

Transport Headquarters
परिवहन मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 10:53 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में परिवहन विभाग ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है. गैर–परिवहन वाहन पर टैक्स में 26% और परिवहन वाहन पर 16% की छूट दी गई है. जिसमें कुल टैक्स की छूट अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है. पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. टैक्स छूट के नियमों में बदलाव होने के बाद अब नए प्रावधान में राजस्थान के सेंटर में ही वाहन को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट मिलेगी. यह छूट उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसके नाम पर नया वाहन होगा.

परिवहन विभाग की अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. पहले अन्य दूसरे राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप करने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम वाहन खरीद पर छूट मिलती थी, जिसे अब बदलाव करते हुए नए प्रावधान में राजस्थान के सेंटर में ही वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी. जिस व्यक्ति के नाम पर नया वाहन होगा, उसी को छूट का लाभ मिलेगा.

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अधिकतम छूट एक लाख रुपए तक: राजस्थान में पंजीकृत वाहन को राजस्थान के बाहर किसी सेंटर में स्क्रैप करवाया जाता है, तो उसमें छूट का लाभ मिलेगा. लेकिन उस स्थिति में स्क्रैप वाहन जिस व्यक्ति के नाम था, स्क्रैप सर्टिफिकेट भी उसी के नाम होना चाहिए. टैक्स छूट 26% और 16% रहेगी. छूट की राशि एक लाख से ज्यादा बनती है, तो भी अधिकतम छूट एक लाख रुपए तक ही मिल सकेगी. मोटर व्हीकल टैक्स देने वाले वाहनों के मामले में टैक्स छूट 8 वर्ष तक रहेगी.

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बसों के अस्थाई परमिट नियम में भी होगा बदलाव: बसों के अस्थाई परमिट नियम में भी बदलाव किया जाएगा. जल्द ही इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है. बसों को अपने परमिट रूट से बाहर जाने पर अस्थाई परमिट लेने लेना पड़ता है. ऐसे में अभी तक रात 12 से अगली रात 12 बजे तक परमिट समय होता है. कई बार बस 12 बजे वापस नहीं आकर सुबह आती है. जिसकी वजह से कई बार किसी शादी समारोह या अन्य बुकिंग पर जाने वाली बसों को दो दिन का अस्थाई परमिट लेना पड़ता है. लेकिन अब इसे बदलकर 24 घंटे किया जाएगा. परमिट जारी होने से लेकर अगले 24 घंटे तक मान्य रहेगा.

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