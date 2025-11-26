ETV Bharat / state

नीतीश के किस मंत्री को मिला राबड़ी आवास? तेज प्रताप का बंगला भी अलॉट, जानें मंत्रियों का नया पता

पटना: नीतीश सरकार ने सभी मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बनाये गए हैं.

मंत्रियों को बंगला आवंटित: मंत्रियों को विभाग का बंटवारा भी हो गया है और अब सरकार ने सभी मंत्रियों को बंगला भी आवंटित कर दिया है. 13 मंत्री अपने पुराने बंगले में ही रहेंगे. वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का पुराना बंगला 10 सर्कुलर को रद्द करते हुए 39 हार्डिंग रोड नया बंगला आवंटित किया गया है. नीतीश सरकार ने 13 पुराने मंत्रियों जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, को पहले वाला बंगला ही आवंटित किया है.

इन 13 मंत्रियों का नहीं बदला पता: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, लघु जन संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को जिस बंगले में रह रहे हैं, उसी को आवंटित किया गया है.

कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय: अभी इनमें से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय का प्रभार भी है. जैसे बिजेंद्र यादव के पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का भी प्रभार है. वहीं विजय कुमार चौधरी के पास भवन निर्माण सहित संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभागों का भी प्रभार है.

नितिन नवीन के पास पथ निर्माण के अलावा नगर विकास विभाग का भी प्रभार है. मंगल पांडे के पास विधि विभाग का भी प्रभार है. वहीं श्रवण कुमार के पास परिवहन विभाग का भी प्रभार है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग का भी प्रभार है.

इस बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है. वहीं विजय कुमार सिन्हा को राजस्व भूमि सुधार विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मेदारी मिली है.

इन 13 मंत्रियों को बंगाल अलॉट: जिन 13 नए मंत्रियों को नए सिरे से बंगला आवंटित किया गया है उसमें दिलीप जायसवाल, नंदकिशोर यादव दो स्ट्रैंड रोड का बंगला दिया गया है. दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है. श्रेयसी सिंह को चार स्ट्रैंड रोड का बंगला दिया गया है. श्रेयसी सिंह खेल और आईटी मंत्री बनाई गई हैं.

सुरेंद्र मेहता को 33 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है. सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए हैं. संजय सिंह टाइगर को 41 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है. संजय टाइगर को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया है.