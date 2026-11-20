सरकारी पहल पर 26 परिवारों की जिंदगी में लौटी खुशी, सभी ने दिल से दिया आशीर्वाद
Buxar Mahadah Panchayat: 26 गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी अंचलाधिकारी की पहल! जमीन के साथ लौटा जीने का भरोसा. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : November 20, 2026 at 1:32 PM IST
बक्सर : उम्र बीत जाती है, लेकिन कुछ सपने कभी बूढ़े नहीं होते. अपना घर होने का सपना भी ऐसा ही है. किसी मां की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की विदाई अपने आंगन से हो, किसी पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी छत के नीचे बड़े हों. लेकिन गरीबी की मार ऐसी कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है और परिवार के नाम जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा तक नहीं हो पाता.
महदह पंचायत के 26 परिवारों की जिंदगी में अब इसी अधूरे सपने ने फिर से दस्तक दी है. वर्षों से भूमिहीनता का दर्द झेल रहे इन परिवारों को बसेरा अभियान के तहत जमीन उपलब्ध कराई गई है. किसी के लिए यह दो डिसमिल जमीन है, लेकिन जिनके पास कभी अपना ठिकाना नहीं था, उनके लिए यह पूरी दुनिया मिलने जैसा है.
जब गरीबों की चौखट तक पहुंचा प्रशासन
इन परिवारों की खुशी के पीछे सदर अंचल के युवा अंचलाधिकारी राहुल कुमार की पहल है. उन्होंने सरकारी कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ आवेदनों का इंतजार करने के बजाय उन लोगों के बीच पहुंचने का रास्ता चुना, जिन्हें अपने अधिकार तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है.
महदह पंचायत में राहुल कुमार पहुंचे और उन्होंने लाभार्थियों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनीं और जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. जिन गरीबों के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना भी आर्थिक और शारीरिक परेशानी का कारण बनता है, उनके दरवाजे तक अधिकारी का पहुंचना बड़ी राहत बना. लाभार्थियों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में न किसी ने रिश्वत मांगी और न ही उन्हें बिचौलियों का सहारा लेना पड़ा.
बेबसी के बीच जगी आशियाने की उम्मीद
शनिचरा देवी की जिंदगी इस पहल का सबसे मार्मिक पक्ष है. उनका कहना है कि पूरी उम्र गुजर गई, लेकिन अपने नाम एक धुर जमीन तक नहीं थी. अब लगभग दो डिसमिल जमीन मिलने से पहली बार लगा है कि हम जैसे गरीब परिवारों का भी अपना आशियाना हो सकता है.
माधुरी देवी की खुशी भी कुछ ऐसी ही है. उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अधिकारी नहीं देखा, जो खुद गांव आकर गरीबों के बीच बैठे और उनकी परेशानी सुने. इनके लिए जमीन का कागज महज सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद है.
महिलाओं ने दिया आशीर्वाद
इस पहल का सामने आया वीडियो भी व्यवस्था के प्रति एक अलग तस्वीर पेश करता है. इसमें सीओ राहुल कुमार महिलाओं के बीच खड़े होकर पूछते हैं कि किसी ने पैसे तो नहीं मांगे? किसी ने परेशान तो नहीं किया? कार्यालय के चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? महिलाओं के जवाब में संतोष और अधिकारी के लिए आशीर्वाद दिखाई देता है. लाभार्थियों के मुताबिक, जमीन मिलने की प्रक्रिया में किसी ने रिश्वत नहीं मांगी और न ही उन्हें राजनीतिक पैरवी की जरूरत पड़ी. उनकी इच्छा है कि जिले के दूसरे अंचलों में भी गरीबों को इसी तरह उनका अधिकार मिले.
''जनता को उसका अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है. अधिकारी और आम आदमी के बीच बिचौलियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जरूरतमंदों को अनावश्यक परेशानियों से बचाना और कार्यालय में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना उनकी कोशिश है.''- राहुल कुमार, सदर अंचलाधिकारी, बक्सर
'राजनीति गरीबों की जिंदगी संवारने का माध्यम'
इस काम में महदह पंचायत की मुखिया मंजू देवी और उनके पति सुशील यादव का सहयोग भी सराहनीय रहा. मुखिया प्रतिनिधि सुशील यादव कहते हैं कि राजनीति उनके लिए धन कमाने का नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की जिंदगी में बदलाव लाने का माध्यम है.
पंचायत का कोई परिवार जाति या समुदाय के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने शेष भूमिहीन परिवारों को भी चिह्नित कर जमीन दिलाने, पात्र लोगों को आवास योजना से जोड़ने तथा बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए पहल करने की बात कही है. उनका मानना है कि पंचायत के विकास का असली अर्थ सबसे कमजोर परिवार के जीवन में खुशहाली लाना है.
जिनके जीवन में लौटी नई उम्मीद
बसेरा अभियान के तहत शनिचरा देवी, माधुरी देवी, रिंकू देवी, शिव कुमारी देवी, बिंदा देवी, कंचन देवी, निराशा कुमारी, सीमा देवी, किरण देवी, पुष्पा देवी, मीरा देवी, मदन पासवान, रीना देवी, आशा देवी, उमरावती देवी, मालती देवी, शारदा देवी, सरस्वती देवी, भुअरी देवी, बासमती देवी, रीता देवी, अंशु देवी, बिंदु देवी और झलाको देवी समेत कुल 26 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है.
महदह की यह कहानी एक अधिकारी की पहल से आगे बढ़कर उस संवेदना की कहानी है, जिसकी उम्मीद गरीब हमेशा व्यवस्था से करता है. सरकारी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जब किसी बेबस परिवार की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझता है और जनप्रतिनिधि राजनीति को सेवा का माध्यम बनाते हैं, तब बदलाव केवल कागजों पर नहीं, लोगों के जीवन में दिखाई देता है.
ये भी पढ़ें :-
बसेरा अभियान 2.0 के दावों के बीच 15 साल पुराना अनसुलझा मुद्दा, पुराने पर्चाधारियों को आज तक नहीं मिली जमीन
भूमिहीनों के लिए 'बसेरा अभियान 2.0' में 3 डिसमिल जमीन के लिए आवेदन शुरू, लग रही लंबी कतार