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सरकारी पहल पर 26 परिवारों की जिंदगी में लौटी खुशी, सभी ने दिल से दिया आशीर्वाद

भूमिहीनों को मिली जमीन ( ETV Bharat )

बक्सर : उम्र बीत जाती है, लेकिन कुछ सपने कभी बूढ़े नहीं होते. अपना घर होने का सपना भी ऐसा ही है. किसी मां की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की विदाई अपने आंगन से हो, किसी पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी छत के नीचे बड़े हों. लेकिन गरीबी की मार ऐसी कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है और परिवार के नाम जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा तक नहीं हो पाता.

महदह पंचायत के 26 परिवारों की जिंदगी में अब इसी अधूरे सपने ने फिर से दस्तक दी है. वर्षों से भूमिहीनता का दर्द झेल रहे इन परिवारों को बसेरा अभियान के तहत जमीन उपलब्ध कराई गई है. किसी के लिए यह दो डिसमिल जमीन है, लेकिन जिनके पास कभी अपना ठिकाना नहीं था, उनके लिए यह पूरी दुनिया मिलने जैसा है.