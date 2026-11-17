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पुलिस महकमे में हड़कंप: विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ 26 इंस्पेक्टरों का तबादला

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है. अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एटा जनपद में तैनात 26 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है. इन सभी को अलग-अलग जनपदों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. बताया गया कि निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने की कार्रवाई चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.

दरअसल, विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. चुनाव के दौरान किसी भी तरह के पक्षपात या स्थानीय प्रभाव की आशंका को खत्म करने के उद्देश्य से लंबे समय से एक ही जनपद में तैनात अधिकारियों को दूसरे स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जाती है. इसी क्रम में एटा में तैनात 26 इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है.