पुलिस महकमे में हड़कंप: विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ 26 इंस्पेक्टरों का तबादला
पुलिस अधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:40 PM IST
एटा : आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है. अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एटा जनपद में तैनात 26 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है. इन सभी को अलग-अलग जनपदों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. बताया गया कि निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने की कार्रवाई चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.
दरअसल, विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. चुनाव के दौरान किसी भी तरह के पक्षपात या स्थानीय प्रभाव की आशंका को खत्म करने के उद्देश्य से लंबे समय से एक ही जनपद में तैनात अधिकारियों को दूसरे स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जाती है. इसी क्रम में एटा में तैनात 26 इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है.
अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी की ओर से तबादला का निर्देश जारी कर दिया गया है. संबंधित इंस्पेक्टर अब दूसरे जनपदों में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे. इस फेरबदल के बाद एटा जनपद में पुलिस की कार्य व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा.
चुनाव से पहले किए गए इस बड़े फेरबदल को पुलिस-प्रशासन की चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है. इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना और आगामी चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखना है. डीआईजी के आदेश के बाद अब संबंधित इंस्पेक्टरों के नई तैनाती वाले जनपदों में कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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