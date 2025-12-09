ETV Bharat / state

बेड पर माता-पिता ने बदली करवट, बीच में दबकर 26 दिन के मासूम की मौत, दूध पिलाने उठी मां के उड़े होश

अमरोहा : बेड पर सो रहे माता-पिता के बीच दबकर 26 दिन के मासूम की मौत हो गई. घटना शनिवार रात की है. मासूम अपने मां-बाप के साथ सोया था. रात में किसी समय दोनों ने करवट ली. इससे मासूम दोनों के बीच दब गया. सुबह मां दूध पिलाने उठी तो बच्चे में कोई हरकत न होने पर चीख-पुकार मच गई.

गजरौला थाना क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव के रहने वाले सद्दाम अब्बासी पौधों की नर्सरी चलाते हैं. उनका घर कच्चा है. एक साल पहले उन्होंने आसमा से निकाह किया था. पिछले महीने 10 नवंबर को आसमा ने बेटे को जन्म दिया था. सद्दाम ने बेटे का नाम सूफियान रखा था.

जन्म के बाद नवजात को सांस की दिक्कत हुई तो डॉक्टरों ने उसे मशीन में रखा था. इसके दो दिन बाद सद्दाम अपनी बीवी और नवजात को गांव ले आया था. लेकिन बाद में उसके बेटे को पीलिया हो गया था. इसका भी इलाज चला था.

परिजनों के अनुसार घर में नए मेहमान के आने से लोग खुश थे. शनिवार को सद्दाम और आसमा एक बेड पर सो रहे थे. उनका 26 दिन का बेटा सूफियान दोनों के बीच सो रहा था. रात में गहरी नींद में होने पर माता-पिता ने करवट बदली तो मासूम दोनों के बीच दब गया.