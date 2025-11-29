ETV Bharat / state

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 26 RPS अधिकारियों के तबादले, कई पुराने आदेश रद्द

जयपुर: राजस्थान में गृह विभाग ने देर रात राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद जारी इस तबादला सूची में कई अधिकारियों के पहले के ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं. सभी नव-तबादला अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नए पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.

पिछले कई दिनों से गृह विभाग में उच्च स्तर पर इस सूची को लेकर मंथन चल रहा था. तबादलों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, करौली, दौसा, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जिलों व रेंजों के साथ-साथ महिला अपराध अनुसंधान सेल, अपराध एवं सतर्कता, डिस्कॉम, प्रोटोकॉल, अभय कमांड सेंटर जैसी विशेष इकाइयों में भी नियुक्तियां की गई हैं.