राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 26 RPS अधिकारियों के तबादले, कई पुराने आदेश रद्द
गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा के 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए.
Published : November 29, 2025 at 10:10 AM IST
जयपुर: राजस्थान में गृह विभाग ने देर रात राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद जारी इस तबादला सूची में कई अधिकारियों के पहले के ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं. सभी नव-तबादला अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नए पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
पिछले कई दिनों से गृह विभाग में उच्च स्तर पर इस सूची को लेकर मंथन चल रहा था. तबादलों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, करौली, दौसा, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जिलों व रेंजों के साथ-साथ महिला अपराध अनुसंधान सेल, अपराध एवं सतर्कता, डिस्कॉम, प्रोटोकॉल, अभय कमांड सेंटर जैसी विशेष इकाइयों में भी नियुक्तियां की गई हैं.
प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं
- विनोद कुमार सीपा- अतिरिक्त एसपी, लालसोट (दौसा)
- चक्रवर्ती सिंह राठौड़- अतिरिक्त एसपी, बीकानेर शहर
- शोराज मीणा- अतिरिक्त एसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, झालावाड़
- राजेश शर्मा- अतिरिक्त एसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व, जयपुर कमिश्नरेट
- रणवीर सिंह मीणा- अतिरिक्त एसपी, शाहपुरा (जयपुर)
- सौरभ तिवारी- अतिरिक्त एसपी, लीव रिजर्व, बीकानेर रेंज
- दिनेश अग्रवाल- अतिरिक्त एसपी, लीव रिजर्व, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर
- नरेंद्र चौधरी- अतिरिक्त एसपी, अभय कमांड कंट्रोल सेंटर, जोधपुर
- राजेश मील- अतिरिक्त एसपी, केकड़ी
- जया सिंह- अतिरिक्त एसपी, खैरथल-तिजारा
- दुर्गाराम चौधरी- अतिरिक्त एसपी, अपराध एवं सतर्कता, जोधपुर रेंज
- शालिनी राज- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात), जोधपुर
- सुरेश खींची- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नीमराना
- संजय शर्मा- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लीव रिजर्व, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर
- मुकेश सांखला- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर
- अब्दुल अहद खान- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, प्रोटोकॉल, जयपुर
- जिनेंद्र जैन- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिस्कॉम, जयपुर
- संजीव कुमार- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, परामर्श एवं सहायता केंद्र, जयपुर
- देवेंद्र शर्मा- कमांडेंट, सातवीं बटालियन आरएसी, भरतपुर
- प्रभु लाल- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान सेल, बाड़मेर
- भंवरलाल- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान सेल, श्रीगंगानगर
- कैलाश सिंह सांदू- कमांडेंट, पीएमडीएस, बीकानेर
- गोपाल सिंह भाटी- कमांडेंट, आरपीटीसी, जोधपुर
- स्वाति शर्मा- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस, उदयपुर
- ज्ञानचंद- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं सतर्कता, भरतपुर रेंज
- राजवीर सिंह चंपावत- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, इंटेलिजेंस सुरक्षा प्रोटोकॉल, जोधपुर.