ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस आज, अलग राज्य के 25 साल पूरे, मोरहाबादी मैदान में होगा भव्य समारोह

रांची: झारखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है. आज ही के दिन, 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना था. स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है.

मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित किया जाएगा.

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. दोपहर 1 बजे तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम शुरू होंगे. मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया है, जहां एक मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा.

विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिंग

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, रांची के विभिन्न हिस्सों में वॉल पेंटिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें झारखंड की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है. झारखंड की संस्कृति, परंपराएं और लोक कला शहर की दीवारों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ रही हैं.

इन चित्रों में विभिन्न कलात्मक रूपांकनों को दर्शाया गया है, जिनमें सोहराय, खोवादाई, जापानी स्वराज चित्रकला शैली, आदिवासी जीवन शैली, वन्य जीवन, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रतीक शामिल हैं. कलाकारों ने झारखंड की धरती, आदिवासी संस्कृति, लोक कथाओं और प्रकृति के सार को इतने उत्कृष्ट रंगों से उकेरा है कि राहगीर भी मंत्रमुग्ध हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्थापना दिवस के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कुल 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें 2,000 अधिकारी और 8,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं. यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जनता को असुविधा न हो.

बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित

15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के लिए जारी यातायात योजना के अनुसार, सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और संचालन वर्जित रहेगा. इस दौरान, शहर में ई-रिक्शा का संचालन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.