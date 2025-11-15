झारखंड स्थापना दिवस आज, अलग राज्य के 25 साल पूरे, मोरहाबादी मैदान में होगा भव्य समारोह
झारखंड आज 25 साल को हो गया. 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य झारखंड का गठन हुआ था.
Published : November 15, 2025 at 12:05 AM IST
रांची: झारखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है. आज ही के दिन, 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना था. स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है.
मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित किया जाएगा.
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. दोपहर 1 बजे तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम शुरू होंगे. मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया है, जहां एक मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा.
विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिंग
स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, रांची के विभिन्न हिस्सों में वॉल पेंटिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें झारखंड की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है. झारखंड की संस्कृति, परंपराएं और लोक कला शहर की दीवारों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ रही हैं.
इन चित्रों में विभिन्न कलात्मक रूपांकनों को दर्शाया गया है, जिनमें सोहराय, खोवादाई, जापानी स्वराज चित्रकला शैली, आदिवासी जीवन शैली, वन्य जीवन, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रतीक शामिल हैं. कलाकारों ने झारखंड की धरती, आदिवासी संस्कृति, लोक कथाओं और प्रकृति के सार को इतने उत्कृष्ट रंगों से उकेरा है कि राहगीर भी मंत्रमुग्ध हैं.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
स्थापना दिवस के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कुल 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें 2,000 अधिकारी और 8,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं. यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जनता को असुविधा न हो.
बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित
15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के लिए जारी यातायात योजना के अनुसार, सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और संचालन वर्जित रहेगा. इस दौरान, शहर में ई-रिक्शा का संचालन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
15 नवंबर को, रांची शहर की ओर जाने वाली सड़कों पर, कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों को छोड़कर, सभी बड़े वाहनों के लिए एक अलग मार्ग निर्धारित किया गया है. बड़े वाहनों को केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में ही प्रवेश की अनुमति होगी.
कहां तक आएंगे आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन
- कांके से रांची आने वाले वाहन बोडै़या तक ही आएंगे.
- चाईबासा, खूंटी से रांची आने वाले वाहन बिरसा चौक तक ही आ पाएंगे.
- गुमला, सिमडेगा से रांची आने वाले वाहन कटहल मोड़ तक ही आ पाएंगे.
- पलामू, लोहरदगा से आने वाले वाहन आईटीआई बस पड़ाव तक आ सकेंगे.
- जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक आ सकेंगे.
- बूटी मोड़ की तरफ आने वाले वाहन बूटी मोड़ में ही पार्क होंगे.
निम्न वाहनों का शहर में प्रवेश एवं परिचालन पूर्ण रूप से वर्जित/बंद रहेगा
- बड़े वाहनों की नो एंट्री का समय प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे रात्रि तक रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को समय 09:00 बजे पूर्वाह्न से रात्रि 08:00 तक शहर में छोटे मालवाहक/बड़े मालवाहक वाहन का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात 09:00 बजे तक रांची शहर में ई-रिक्शा का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा.
- वैसे मार्ग जहां पर (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों तथा आकस्मिक वाहनों को छोड़कर) सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित/बंद रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक बूटी मोड़ चौक से रिम्स चौक, रिम्स चौक से करमटोली चौक, करमटोली चौक से एसएसपी आवास चौक, एसएसपी आवास चौक से रणधीर वर्मा चौक तथा जेल चौक से करमटोली चौक और करमटोली चौक से टीआरआई मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित/बंद रहेगा (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन/आकस्मिक वाहन को छोड़कर).
वैसे मार्ग जहां पर ऑटो/ ई-रिक्शा का परिचालन एवं प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा
- दिनांक-15/16.11.2025 को समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से रात्रि 08:00 बजे तक अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, न्यू मार्केट चौक, हॉटलिप्स चौक, राम मंदिर (कांके रोड), चांदनी चौक (कांके) के बीच ऑटो/ई-रिक्शा का प्रवेश एवं परिचालन बंद रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 08:00 बजे तक पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट के बीच ऑटो/ई-रिक्शा का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे रात्रि 08:00 बजे तक एसएसपी आवास से रेडियम चौक के बीच ऑटो/ई-रिक्शा का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक बूटी मोड़ चौक से रिम्स चौक, रिम्स चौक से करमटोली चौक, करमटोली चौक से एसएसपी आवास चौक, एसएसपी आवास चौक से रणधीर वर्मा चौक तथा जेल चौक से करमटोली चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन/आकस्मिक वाहन को छोड़कर).
- रेलवे स्टेशन से बीएनआर चाणक्य होते हुए पटेल चौक से मुंडा चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक बोड़ैया रिंग रोड से मोरहाबादी मैदान की ओर वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक कांके राम मंदिर चौक से सिद्ध-कान्हू मोड़ से एटीआई तक वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.
- दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक सिद्ध-कान्हू मोड़ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा.
- शालीमार बाजार से प्रभात तारा मैदान होते हुए हाईकोर्ट गेट नं 0-2 तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा. (केवल सागारोह में शामिल होने वाले वाहनों को छोड़कर)
कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग व्यवस्था
- मुख्यमंत्री के कारकेड एवं वीवीआईपी वाहनों की पार्किंग मुख्य मंच के पीछे बने पार्किंग स्थल पर की जाएंगी.
- वीआईपी एवं पदाधिकारियों की गाड़ियां मुख्य मंच के पश्चिम नीलांबर-पीतांबर (ऑक्सीजन पार्क) के पास बने पार्किंग स्थल में पार्क किए जा सकेंगे.
- मीडिया कर्मियों की गाड़ियां हॉकी स्टेडियम के उत्तर बापू वाटिका के सामने स्थित आर्मी ग्राउंड से सटे स्थल पर पार्क किये जा सकेंगे.
- आर्मी मैदान में विभिन्न जिलों से आने वाले लाभुकों के वाहन पार्क किए जा सकेंगे.
