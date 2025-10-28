ETV Bharat / state

गरीबी रेखा से बाहर निकलने में बीमारी बाधा, विकास का मतलब प्राइवेट अस्पताल खोलना नहीं और टीचर बहाली रोकना नहीं है: टीएस सिंह देव

जवाब: आज के समय की छोटी बातों को लीजिए तो आजादी से पहले पूरे सरगुजा में टेलीफोन लाइन बिछ गए थे. वहां के सारे थाने टेलीफोन से जुड़े हुए थे. और लकड़ी के खंभे से तार जाती थी. जहां तक हमें जानकारी है और जो बताया गया है कि उस समय जो महाराजा थे सुबह 5:00 बजे और 6:00 बजे उठकर व्यक्तिगत तौर पर हर थाने से रिपोर्ट लिया करते थे. वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी लोग दरवाजे बंद करके नहीं सोते थे. शासन प्रशासन की जो हालत थी, लोगों का जो जंगल से लगाव था वह बहुत ज्यादा था. अगर उस समय की तुलना आज से की जाए तो आज की व्यवस्था बहुत पीछे है. समाज और प्रशासन की स्थिति अमन चैन की बात हम लोग बचपन से सुना करते थे. उस समय की जो स्थिति थी जो संरचना थी उसमें देश जरूर विकास किया लेकिन उससे पहले वहां अमन चैन था और विकास की बहुत सारी बातें पहले से थी. बहुत सारे राजाओं के पास जो पटटा था वह दूसरे राजाओं के पास हुआ करता था लेकिन हमारे यहां संपत्ति का अधिकार पट्टा नागरिकों को 1930 के दशक में ही दे दिया गया था.

सवाल: सरगुजा में नक्सली आए और सरगुजा से नक्सली समाप्त हुए. आप सरगुजा के महाराज हैं, सरगुजा आपका स्टेट है. यह माना जाता है कि जब वहां पर आपके परिवार की सत्ता थी तो आज के विकास से ज्यादा विकास वहां हुआ था, आप क्या मानते हैं ?

जवाब: जो गवर्नेंस की मूल भूमिका थी उसमें नक्सल समस्या को उस समय ही खत्म करने की जरूरत शुरू हुई थी. नक्सल समस्या विकास की समस्या नहीं है बल्कि वह आइडियोलॉजी समस्या है. नक्सली जो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं वह कहते हैं बंदूक के दम पर हम सत्ता में आएंगे. इससे विकास का कोई लेना देना ही नहीं है. नक्सली विचार से लोगों का भला न इस संविधान के माध्यम से नहीं होगा, लोगों का भला हम करेंगे बंदूक के सहारे करेंगे.

जवाब: यह बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि इनको बैकफुट पर डाल दो. इस देश में एक सुई नहीं बनती थी आज लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी की पहले कोई पहुंच नहीं थी इस नाते यह लाइन को अलग ले जाने की बात कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ को बनाने की बात चल रही है तो छत्तीसगढ़ को बनाने का प्रस्ताव किसने पास किया. छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ उसके बाद ही छत्तीसगढ़ बनाने की बात हुई. इसके आंदोलन में सर्वाधिक अगुवाई कांग्रेस के नेताओं ने की. कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए मांग की. हमारे दुर्ग के जो नेता थे चंदूलाल चंद्राकर जी, विद्या चरण जी बहुत सारे नेता थे जो छत्तीसगढ़ को पृथक बनाने के लिए काम किए. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम इसमें नहीं आया है. क्योंकि केंद्र में अंतिम निर्णय के लिए जाता है तो वाजपेई जी ने इसका क्रेडिट लिया कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया. जहां तक विकास की बात है पहले जो 3 साल कांग्रेस को सरकार संभालने की जिम्मेदारी मिली उसमें व्यापक परिवर्तन राज्य में दिखा. मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में जो भूमिका निर्णायक तौर पर होती थी वह छत्तीसगढ़ में अलग देखने को मिला. छत्तीसगढ़ को बनाने में मध्य प्रदेश को जितना पैसा मिलता था तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो अपना पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं मिल रहा था. जोगी जी के मुख्यमंत्री काल में तेजी से विकास हुआ. 5000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का बजट हुआ. वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया गया. अधोसंरचना के विकास का काम हुआ.

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का 25वां साल मना रहा है. ऐसे में 25 सालों में इसका जो सफरनामा रहा है, और जो लोग छत्तीसगढ़ को बंटवारे से पहले भी देखे हैं उनका क्या नजरिया रहा है. छत्तीसगढ़ को दिशा देने के लिए वैसे परिवार जो राजघराना कहे जाते थे, लोकतंत्र आने के बाद छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद और 25 साल के सफर पर छत्तीसगढ़ में सरगुजा स्टेट और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री रहे टीएस सिंह देव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. सिंहदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ के विकास को जितनी रफ्तार मिलनी चाहिए थी वह 25 सालों में नहीं मिली. बस्तर में नक्सलवाद हटेगा तो वहां विकास होगा. नक्सलवाद कांग्रेस या भाजपा का नहीं बल्कि हथियार वाली आइडियोलॉजी से पैदा हुआ.

जवाब: सरगुजा में जिस तरीके से काम किया जा रहा है यह राजनीतिक व्यवस्था है. राजनीति में इस तरह का काम किया जाता है. हमने बचपन से इस बात को देखा है. मैं राजनीति में कतई रुचि नहीं रखता था. लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं उसे भवंर में भागीदार बन गया और राजनीति में शामिल हो गया. हम कांग्रेस के साथ आजादी के पहले ही हैं. कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग करने के चलते हम लोग प्रो कांग्रेस माने जाते थे. सरगुजा रियासत को अंग्रेजों के समय में जब्त करने की बात चल रही थी. क्योंकि जब देश के लिए बैठक होती थी तो 54 हाथी यहां से रशद लेकर गए थे. रामपुर अधिवेशन में भी हम लोगों ने काफी मदद की और जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते थे हम लोग उनकी भी मदद करते थे. बुलावा नहीं होता था लेकिन जो लोग आते थे उनके लिए एक सुरक्षित व्यवस्था यहां पर दी जाती थी. चंद्रशेखर आजाद और बाकी बड़े नेता भी यहां आए और आजादी के बाद से शायद ही कोई चुनाव रहा हो जिसमें घर के किसी ने किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने चुनाव में ना उतारा हो.



सवाल: बीजेपी ने सरगुजा आंचल में जिस तरीके से फोकस किया है उसमें पूरे मंत्रिमंडल में भूमिका और भागीदारी सरगुजा से ज्यादा दी गई है, तो ऐसे में वह किन से लड़ रहे हैं कांग्रेस से या सरगुजा के टीएस सिंह देव से ?

जवाब: यहां व्यक्ति के साथ लोगों के भाव जुड़े हुए हैं. प्रजातंत्र में एक ही वोट है लेकिन अगर आपका नाम पर आपके साथ में और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो फिर वह राजनीति में अलग लगने वाला व्यक्ति हो जाता है. कुछ आधार रखने वाला व्यक्ति हो जाता है. लोगों तक संदेश पहुंचा करके उनको किसी एक राजनीतिक विचारधारा से जोड़ने वाला व्यक्ति हो जाता है. सरगुजा अंचल में कांग्रेस काफी सफल रही. हारे तो 1977 के बाद हारे. बंटवारे के बाद भी बहुत सारी आवाज आई. लोग कहने लगे कि महल की दीवारें जर्जर हो रही हैं, भवन गिर रहा है. फिर भी अगर हम को लोग मौका देते हैं तो यह बड़ी बात है.



सवाल: सरगुजा में सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बैठाया गया इसकी वजह क्या है ?

जवाब: इसकी वजह सरगुजा में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है. सरगुजा अंचल में कांग्रेस की बढ़त रही है और 2018 में 14 की सभी 14 सीट हम लोगों ने जीती थी. उसे समय जो चर्चाएं चल रही थी लोकल में जो लोग अपने लोगों को आगे बढ़ते हैं उसमें सरगुजा आंचल में टीएस बाबा का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे था. यहां के लोगों ने कहा था पार्टी स्तर पर यह नहीं था. लोगों के मन में यह बात थी कि अबकी बार हम लोग टीएस बाबा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और रिजल्ट आ गया. सरगुजा की सभी 14 की 14 सीटें जो अप्रत्याशित हैं हम जीत गए. 2023 के चुनाव में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आईं है वह भी अप्रत्याशित हैं. हम तीन बार विधायक के तौर पर काम किए उसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष रहे. सरगुजा और अपने उन लोगों के बीच रहने का मौका मिला उससे लोग जुड़ते रहे. यह गुडविल कांग्रेस के पक्ष में काम आई. गुडविल का असर कांग्रेस के पक्ष में आए परिणाम पर पड़ा. जहां तक अपनी उपस्थिति बढ़ाने की बात हुई है तो यह बीजेपी करती रही है. बस्तर की बात किया जाए तो वहां भी कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वहां 2018 वाले चुनाव में चार की चार सीटें कांग्रेस जीत गई थी. भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा होगा कि ऐसे लोग जिनका अभी भी प्रभाव लोगों के बीच है इनके प्रभाव को हम कैसे कम करें. जिसके तुलनात्मक तरीके से पक्ष उनके तरफ चल जाएं. मैं ऐसा मानता हूं कि, मैं कांग्रेस के पक्ष में कुछ ला सकता हूं तो इसलिए ऐसा सोच रहे होंगे कि बीजेपी को मजबूत करो, उनको कमजोर करो और शायद यह पहलू है जिस पर वे लोग काम कर रहे हैं.



सवाल: भारतीय जनता पार्टी अब यह कह रही है कि 25 सालों का जो सफर पूरा हुआ उसमें जो काम नहीं हुआ उसे हम करेंगे. सिंहदेव क्या देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में छूटे काम हैं, चाहे वह नेतृत्व के नाते रहे चाहे नेतृत्व के विरोध के नाते ?

जवाब: अजीत जोगी से ज्यादा बेहतर नेतृत्व हमें छत्तीसगढ़ में नहीं मिला. एक स्ट्रॉग लीडर, मास लीडर भाषण देते थे तो बहुत आकर्षक भाषण देते थे. जोगी जी बहुत लोगों से जुड़ते थे. हम उनके नेतृत्व में चुनाव हारे, पार्टी की बात में नहीं कर रहा हूं. मैं जनरल बात कर रहा हूं. तुलनात्मक रुप से देखें तो रमन सिंह ने 15 साल राज किया उसके बाद फिर कांग्रेस को मौका मिला. लेकिन उसके बाद फिर मौका नहीं मिला. व्यक्तियों की जो रोल है वह एक हद तक रहता है लेकिन उसके बाद जो विकास की बातें हैं उसको देखें तो जो भी परिस्थितियों बनी थी देश में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक प्रतिशत की संख्या झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ की थी. सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशत वाला राज्य हमर छत्तीसगढ़ था. सबसे पहले हमारा उद्देश्य था कि यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अच्छा हो जाए. अजीत जोगी जी की एक कहावत थी कि अमीर धरती के करीब लोग यह फॉक्स था कि यहां खाली संपदा है हीरे की खदानें हैं जिनका दोहन हो सकता है राजस्व का एक बड़ा संसाधन हो सकता था. यहां बॉक्साइट है. यहां आयरन और ओर है. यहां कोयला और अन्य संसाधन भी हैं. देश के धान के कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम एक समय हुआ करता था. केरल पंजाब पीछे होते थे. उद्योग के क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत नहीं था लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के पूर्व शासन काल में भिलाई स्टील प्लांट स्थापित कराया गया. छोटी इकाई के तौर पर कोरबा में भी बालकों की स्थापना हुई. कोयला खदान यहां पर प्रारंभ किए गए. रोजगार के ज्यादा अवसर मिले. इन तमाम चीजों के बाद भी देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या पूरे भारत में थी जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया. आजादी के 78 साल बाद भी अभी स्थितियां बनी हुई है कि अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है. आमिर जो है उन्हें गरीब करने की बात नहीं हो रही है बल्कि जो गरीब है उनको बॉटम लाइन से ऊपर लाने की जरूरत है. जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40% से ज्यादा लोग हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा.



सवाल: यह प्रचार किया जा रहे हैं गांव-गांव तक बताया जा रहा है कि विकास को बहुत आगे ले जाना है. आपको क्या लगता है कि 25 साल का जो सफर है और आगे का जो सफर है उसमें कैसे काम किया जाना चाहिए. वह कौन सी चीजें हैं जो इसमें छूट गई हैं ?

जवाब: मेरे लिए विकास अधोसंरचना का विकास ही नहीं है. मान लीजिए अपने सड़क बनाई वहां छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी. पहले जो कमाई होती थी उसमें जो पैसा मिलता था उसमें एक दिन की कमाई में हम कितना चावल खरीद सकते थे. आज जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें 1 दिन की कमाई से कितना चावल खरीद सकते हैं यह विकास का आधार हो सकता है. कमाई को ज्यादा दिखाना बताने के लिए जरूरी है. लेकिन जिस तरीके से लोगों की जरूरत है, अगर वह उस कमाई में पूरा नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि हम विकास के तरफ नहीं हैं. लोगों की क्रय क्षमता बढ़ानी होगी तभी इसमें आगे और काम किया जा सकता है. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या काम कर रही है. आपने एक परिवार की शिक्षा की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं दी और अस्पताल में आपने व्यवस्थाएं नहीं दी तो फिर वह विकास के मायने कहां से सही कहे जा सकते हैं. लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अगर सरकार समय पर उपलब्ध नहीं है तो उनके विकास के कोई मायने मतलब नहीं होते हैं. एक बीमारी उनको विकास के रास्ते से भटका देता है. स्वास्थ्य सेवा अगर सरकार नहीं देगी, किसानों के धान का कीमत नहीं देगी तो ऐसे विकास के कोई मायने नहीं होंगे.



सवाल: 25 साल में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है और 25 साल के बाद वाले सफर को आप क्या कहेंगे ?

जवाब: हमारे यहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है. बस्तर में सुधार आ रहा है. नक्सल समस्या को लेकर भाजपा को अच्छा कहना भाजपा को बुरा कहना, कांग्रेस को अच्छा कहना कांग्रेस को बुरा कहना इससे कुछ नहीं मिलेगा. नक्सलवाद एक समस्या बन गई और उससे आप जूझ रहे हैं. जनगणना 100 गांव में नहीं हुई और 2011 की सरकार कार्रवाई नहीं पाई. आज की उस स्थिति में जो नक्सलवाद को लेकर ऑपरेशन चल रहा है सफलता लगातार मिल रही है उससे बस्तर और देश में अच्छा माहौल बना है. छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश है इसका ठप्पा अब हटना चाहिए. 26 साल में छत्तीसगढ़ को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ा. प्रॉपर्टी टैक्स को हम डेढ़ गुणा करना चाहते हैं, व्यवसायियों के ऊपर दबाव है. इतना जीएसटी आपको देना है यह नहीं होना चाहिए. कोई भी सरकार हो, गलत तरीके से पब्लिक से व्यवहार ना करते हुए सरकार को काम करना होगा. आपके पास संसाधन और राजस्व होना चाहिए जिसको आप लगा सकें. राजस्व की बढ़ोतरी के लिए ऐसे तरीके हों जो लोगों को यह ना लगे कि राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दबाव दे रही है. शिक्षा के लिए टीचर की बहाली नहीं करना. स्कूल और पढ़ाई का ठीक न होना, डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाने के बजाय निजी अस्पताल को खोलना लोगों के लिए ठीक नहीं है. अधोसंरचना के विकास से ही राज्य और तेजी से विकास करेगा.