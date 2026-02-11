ETV Bharat / state

कल से देहरादून में शुरू होगा 25वां भारत रंग महोत्सव, जानिये इस बार क्या होगा खास

25वां भारत रंग महोत्सव ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में कल से 25 वें भारत रंग महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है. 4 दिवसीय इस आयोजन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रंगकर्मी प्रतिभाग करेंगे. रंग महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे. यह महोत्सव 12 फरवरी से 15 फरवरी तक देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित नींबूवाला स्थित हिमालय कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जाएगा. भारत रंग महोत्सव 2026 के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड की संस्कृति विभाग के निदेशक प्रदीप जोशी ने बताया कल से शुरू होने वाला इस कार्यक्रम को केंद्रीय कल्चरल डिपार्टमेंट की संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया देश में लोक नाट्य मंचन और थिएटर आर्ट की सबसे बड़ी संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार इस आयोजन में परफॉरमेंस करते नजर आएंगे. उन्होंने बताया केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 41 जगहों पर यह आयोजन किया जा रहा है. जिससे देश की संस्कृति और लोक कलाओं को एक राष्ट्रीय मंच दिया जा सके. 25वां भारत रंग महोत्सव (ETV Bharat)