कल से देहरादून में शुरू होगा 25वां भारत रंग महोत्सव, जानिये इस बार क्या होगा खास

रंग महोत्सव 12 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा. इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे.

25TH BHARAT RANG MAHOTSAV
25वां भारत रंग महोत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 8:37 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 8:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कल से 25 वें भारत रंग महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है. 4 दिवसीय इस आयोजन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रंगकर्मी प्रतिभाग करेंगे. रंग महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज करेंगे. यह महोत्सव 12 फरवरी से 15 फरवरी तक देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित नींबूवाला स्थित हिमालय कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जाएगा.

भारत रंग महोत्सव 2026 के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड की संस्कृति विभाग के निदेशक प्रदीप जोशी ने बताया कल से शुरू होने वाला इस कार्यक्रम को केंद्रीय कल्चरल डिपार्टमेंट की संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया देश में लोक नाट्य मंचन और थिएटर आर्ट की सबसे बड़ी संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार इस आयोजन में परफॉरमेंस करते नजर आएंगे. उन्होंने बताया केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 41 जगहों पर यह आयोजन किया जा रहा है. जिससे देश की संस्कृति और लोक कलाओं को एक राष्ट्रीय मंच दिया जा सके.

25वां भारत रंग महोत्सव (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा उत्तराखंड के लिए स्टेट कॉर्डिनेटर बनाए गये हिमांशु जो कि एक क्यूरेटर भी है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस महोत्सव का आयोजन 41 जगहों पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा यह अंतरराष्ट्रीय रंगकर्मियों का महोत्सव है. यह रंगकर्मियों का एक साझा मंच है. उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा रंग कर्मियों को जोड़ना और उनकी आवाज, उनकी प्रतिभा को लोगों तक जन जान तक पहुंचाने का यह प्रयास है. उन्होंने कहा यह रंगमंच कर्मियों की विविधता का उत्सव है. उन्होंने बताया इस महोत्सव में संवाद बाद विवाद संगोष्ठी और पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा.

सिल्क्यारा टनल हादसे पर नाट्य मंचन: इस महाउत्सव में होने वाले विशेष कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों ने बताया गया कि यहां पर राष्ट्रीय स्तर के तीन नाट्य प्रस्तुतियां दी जाएगी. इन परिस्थितियों में सबसे विशेष प्रस्तुति उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर की जाएगी.

