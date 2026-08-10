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2,574 करोड़ की वज़ीराबाद जल परियोजना को मिली हरी झंडी, दिल्ली के जल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली: दिल्ली की लंबे समय से प्रतीक्षित वज़ीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग कमेटी ने वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2,574 करोड़ की एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) सहायता प्राप्त परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है.

वर्ष 2013 में परिकल्पित यह परियोजना कई वर्षों तक लंबित रही, जिसे अब पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाया जा रहा है. इस मंजूरी के साथ परियोजना क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाना, उसकी दक्षता बढ़ाना और दिल्लीवासियों को अधिक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है. ए

डीबी की सहायता से संचालित इस परियोजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी रोजमर्रा की जरूरत है. हमारी जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो. वज़ीराबाद परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि ऐसा जल ढांचा तैयार करना है जो आने वाले दशकों तक दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सके.

पुरानी पाइपलाइन बदलेगी, वज़ीराबाद का पूरा जल नेटवर्क होगा मजबूत

परियोजना के तहत पुरानी, क्षतिग्रस्त और कम क्षमता वाली पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जबकि आवश्यकता के अनुसार नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिछाई जाएंगी. मौजूदा जल नेटवर्क को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा, जिससे पानी का दबाव, वितरण और आपूर्ति की विश्वसनीयता बेहतर हो सके. वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अंडरग्राउंड रिजर्वायर, पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जाएगा. घरों तक पहुंचने वाले हाउस सर्विस कनेक्शनों को व्यवस्थित और नियमित किया जाएगा. जिन क्षेत्रों में अभी तक औपचारिक जल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां नेटवर्क के विस्तार के साथ तकनीकी रूप से संभव होने पर उन्हें नियोजित जल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य नॉन रेवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को कम करना है, जिसमें लीकेज, भौतिक जल हानि और अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाला पानी का नुकसान शामिल है.प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है- हम जितना पानी तैयार करते हैं, उसका अधिक से अधिक हिस्सा लोगों तक पहुंचे. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर घर तक पूरे नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को एक ऐसी जल व्यवस्था मिले जो कुशल, जवाबदेह और भरोसेमंद हो.

दिल्ली के पूरे जल नेटवर्क को जोड़ेंगे आठ कमांड सेंटर

जल आपूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण में आठ आपस में जुड़े कमांड सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस नेटवर्क में वज़ीराबाद और चंद्रावल के साथ-साथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट और साउथ जॉन्स के कमांड सेंटर शामिल होंगे. इन सभी कमांड सेंटर को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे अधिकारियों को पूरे दिल्ली के जल नेटवर्क की एकीकृत तस्वीर उपलब्ध होगी.