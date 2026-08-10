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2,574 करोड़ की वज़ीराबाद जल परियोजना को मिली हरी झंडी, दिल्ली के जल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम

परियोजना के तहत पुरानी, क्षतिग्रस्त और कम क्षमता वाली पाइपलाइनों को बदला जाएगा.

अधिकारियों के साथ मीटिंग करते मंत्री
अधिकारियों के साथ मीटिंग करते मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 8:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की लंबे समय से प्रतीक्षित वज़ीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग कमेटी ने वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2,574 करोड़ की एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) सहायता प्राप्त परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है.

वर्ष 2013 में परिकल्पित यह परियोजना कई वर्षों तक लंबित रही, जिसे अब पुनर्जीवित कर आगे बढ़ाया जा रहा है. इस मंजूरी के साथ परियोजना क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाना, उसकी दक्षता बढ़ाना और दिल्लीवासियों को अधिक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है. ए

डीबी की सहायता से संचालित इस परियोजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी रोजमर्रा की जरूरत है. हमारी जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो. वज़ीराबाद परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि ऐसा जल ढांचा तैयार करना है जो आने वाले दशकों तक दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सके.

पुरानी पाइपलाइन बदलेगी, वज़ीराबाद का पूरा जल नेटवर्क होगा मजबूत
परियोजना के तहत पुरानी, क्षतिग्रस्त और कम क्षमता वाली पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जबकि आवश्यकता के अनुसार नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिछाई जाएंगी. मौजूदा जल नेटवर्क को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा, जिससे पानी का दबाव, वितरण और आपूर्ति की विश्वसनीयता बेहतर हो सके. वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अंडरग्राउंड रिजर्वायर, पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जाएगा. घरों तक पहुंचने वाले हाउस सर्विस कनेक्शनों को व्यवस्थित और नियमित किया जाएगा. जिन क्षेत्रों में अभी तक औपचारिक जल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां नेटवर्क के विस्तार के साथ तकनीकी रूप से संभव होने पर उन्हें नियोजित जल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य नॉन रेवेन्यू वाटर (एनआरडब्ल्यू) को कम करना है, जिसमें लीकेज, भौतिक जल हानि और अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाला पानी का नुकसान शामिल है.प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है- हम जितना पानी तैयार करते हैं, उसका अधिक से अधिक हिस्सा लोगों तक पहुंचे. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर घर तक पूरे नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को एक ऐसी जल व्यवस्था मिले जो कुशल, जवाबदेह और भरोसेमंद हो.

दिल्ली के पूरे जल नेटवर्क को जोड़ेंगे आठ कमांड सेंटर
जल आपूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण में आठ आपस में जुड़े कमांड सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस नेटवर्क में वज़ीराबाद और चंद्रावल के साथ-साथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट और साउथ जॉन्स के कमांड सेंटर शामिल होंगे. इन सभी कमांड सेंटर को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे अधिकारियों को पूरे दिल्ली के जल नेटवर्क की एकीकृत तस्वीर उपलब्ध होगी.

एससीएडीए और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था के माध्यम से पानी का प्रवाह, दबाव, रिजर्वायर का स्तर, पंपिंग स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण जल ढांचे की निगरानी की जा सकेगी. नेटवर्क में किसी तरह की समस्या को पहले पहचानने और संबंधित फील्ड टीम तक तेजी से जानकारी पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी. आठों कमांड सेंटर्स दिल्ली के जल नेटवर्क को एक कनेक्टेड सिस्टम के रूप में काम करने में मदद करेंगे. शहर के अलग-अलग हिस्सों की जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय होगा. तकनीक का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसका लाभ सीधे नागरिकों को बेहतर सेवा के रूप में मिले.

वज़ीराबाद परियोजना के लिए 43.77 करोड़ की पीएमसी का प्रस्ताव
परियोजना को क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाते हुए एडीबी सहायता प्राप्त वज़ीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) का प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष कार्य आवंटन के लिए रखा गया है. यह कार्य एमएस एनजेएस इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लीड) और एनजेएस कंपनी लिमिटेड, जापान (जेवी) को 43.77 करोड़ की प्रस्तावित लागत पर दिए जाने का प्रस्ताव है. पीएमसी के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन, तकनीकी प्रबंधन, निगरानी और समन्वय के लिए पेशेवर विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी.

दिल्ली के लिए बनेगा 30 वर्षीय वाटर मास्टर प्लान

दिल्ली के जल ढांचे को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए छह वाटर सप्लाई जोंस में एनआरडब्ल्यू रिडक्शन के लिए वाटर मास्टर प्लान (डीपीआर) प्रिपरेशन, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट और सुपरविजन और पीएमसी सर्विसेज से जुड़ी जनरल कंसल्टेंसी का प्रस्ताव भी दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष रखा गया है. यह कार्य एमएस हास्कोनिंग इंडिया कंसल्टिंग को 88.63 करोड़ की लागत पर दिए जाने का प्रस्ताव है. कंसल्टेंट दिल्ली के लिए एक व्यापक और एकीकृत 30 वर्षीय वाटर मास्टर प्लान तैयार करेगा.इसके साथ डीपीआर तैयार करने, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट तथा छह जल आपूर्ति क्षेत्रों में सुपरविजन और पीएमसी सर्विसेज की जिम्मेदारी भी होगी. इसके साथ ही उपभोक्ता रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए ई-केवाईसी का काम जारी है, जिसके बाद बिलिंग और कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम को भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.


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