बिहार में 2552वें निर्वाण महोत्सव का उत्सव, भगवान महावीर के चरणों में चढ़ा 5 लाख का पहला लाड़ू
2552nd Nirvana Mahotsav:कार्तिक अमावस्या के दिन जल मंदिर में निर्वाण लाड़ू अर्पित करने की परंपरा का जैन धर्म में है विशेष धार्मिक महत्व. रिपोर्ट-मो.महमूद आलम
Published : November 10, 2026 at 8:49 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में 2552वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. जल मंदिर में भगवान महावीर के चरणों में पहला निर्वाण लाड़ू अर्पित करने के लिए 5 लाख 15 हजार 151 रुपये की बोली लगी. मुंबई निवासी जमुना लाल हपावत और कमलेश जैन को प्रथम निर्वाण लाड़ू अर्पित करने का सौभाग्य मिला.
दूसरे निर्वाण लाड़ू के लिए 2 लाख की बोली
वहीं, दूसरे निर्वाण लाड़ू के लिए चेन्नई निवासी निर्मला शोभा धारीवाल ने 2 लाख 21 हजार रुपये की बोली लगाई. उन्हें भगवान महावीर के चरणों में दूसरा लाड़ू समर्पित करने का अवसर मिला. जबकि तीसरा निर्वाण लाड़ू लखनऊ निवासी आध्यात्मिक जैन के पुत्र चिरंजीवी सम्यक जैन की ओर से अर्पित किया गया.
जैन समाज की ओर से भव्य शोभायात्रा
निर्वाण महोत्सव को लेकर दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर जल मंदिर पहुंची. इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया.
पूरा पावापुरी हो उठा भक्तिमय
भगवान महावीर के जयकारों और भजन-कीर्तन से पूरा पावापुरी भक्तिमय हो उठा. जल मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ भगवान महावीर के चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किए. इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनके अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया.
लाड़ू अर्पित करने की परंपरा का विशेष महत्व
पावापुरी जल मंदिर में निर्वाण लाड़ू अर्पित करने की परंपरा का जैन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है. कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर के निर्वाण दिवस की स्मृति में यह आयोजन किया जाता है. प्रथम निर्वाण लाडू अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के बीच बोली लगाई जाती है.
सौभाग्य और पुण्य प्राप्ति का माध्यम
जैन समाज के लोग इस अवसर को आध्यात्मिक सौभाग्य और पुण्य प्राप्ति का माध्यम मानते हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, निर्वाण लाड़ू का वजन एक किलो से लेकर करीब 51 किलो तक होता है. इन्हें तैयार करने में शुद्धता और धार्मिक विधि-विधान का विशेष ध्यान रखा जाता है. शुद्ध घी से तैयार लाड़ू भगवान महावीर को अर्पित किए जाते हैं.
भगवान महावीर की निर्वाण स्थली
नालंदा स्थित पावापुरी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है. ऐसी मान्यता है, कि इसी पावन भूमि पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था. यही वजह है कि कार्तिक अमावस्या के अवसर पर यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
जल मंदिर पावापुरी की विश्वप्रसिद्ध पहचान
विशाल जलाशय के बीच सफेद संगमरमर से निर्मित जल मंदिर पावापुरी की विश्वप्रसिद्ध पहचान है. मंदिर तक पहुंचने के लिए जलाशय के बीच बने पुल से होकर गुजरना पड़ता है. इसकी अद्भुत स्थापत्य कला और आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है.
सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना
निर्वाण महोत्सव के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के दर्शन कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. पूरे आयोजन के दौरान पावापुरी में भक्ति, श्रद्धा और धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा है.
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