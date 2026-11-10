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बिहार में 2552वें निर्वाण महोत्सव का उत्सव, भगवान महावीर के चरणों में चढ़ा 5 लाख का पहला लाड़ू

निर्वाण महोत्सव में भगवान महावीर को अर्पित लाड़ू ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा में भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में 2552वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. जल मंदिर में भगवान महावीर के चरणों में पहला निर्वाण लाड़ू अर्पित करने के लिए 5 लाख 15 हजार 151 रुपये की बोली लगी. मुंबई निवासी जमुना लाल हपावत और कमलेश जैन को प्रथम निर्वाण लाड़ू अर्पित करने का सौभाग्य मिला.

दूसरे निर्वाण लाड़ू के लिए 2 लाख की बोली