'स्किल इंडिया' पर सवाल! प्रदेश में 2527 व्यावसायिक प्रशिक्षक हुए बेरोजगार, मानदेय भी बकाया
राजस्थान में वोकेशनल ट्रेनर्स मार्च 2025 से बेरोजगार हैं. प्लेसमेंट एजेंसियों के अनुबंध निरस्तीकरण के बाद उनका मानदेय जारी नहीं हुआ.
Published : November 10, 2025 at 5:38 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार के स्कूलों में 'स्किल इंडिया' का सपना फिलहाल फाइलों में सिमटता दिख रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5155 व्यावसायिक प्रशिक्षकों में से 2527 प्रशिक्षक मार्च 2025 से बेरोजगार हो चुके हैं. विभाग की ओर से सेवा प्रदाता और प्लेसमेंट एजेंसियों के अनुबंध निरस्तीकरण के बाद उनका मानदेय तक जारी नहीं हुआ. इसके विरोध में सोमवार को प्रशिक्षकों ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन करते हुए दोबारा नियुक्ति की मांग उठाई.
स्कूलों में स्किल एजुकेशन 'ऑफ मोड' पर: सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देने और वोकेशनल ट्रेनर्स को कार्यमुक्त करने के विरोध में प्रशिक्षकों ने आज शिक्षा संकुल का घेराव किया. इस दौरान व्यावसायिक शिक्षिका टीनू कंवर ने कहा कि राजस्थान के 4155 सरकारी विद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ब्यूटी-वेलनेस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे 16 व्यावसायिक कोर्स संचालित किए जा रहे थे, लेकिन मार्च 2025 के बाद इन स्कूलों में केवल 2200 प्रशिक्षक ही कार्यरत रह गए. इनका अनुबंध भी केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है. दिसंबर के बाद उनका भविष्य भी अधर में है. इसके साथ ही प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थी अब व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षक न होने से स्किल क्लासेस प्रभावित हो रही हैं.
इसे भी पढ़ें- जयपुर: नौकरी के लिए घंटों धूप में बैठे रहे व्यावसायिक प्रशिक्षक, चार की तबीयत बिगड़ी
जॉब की ट्रेनिंग दिलवाने वाले खुद असुरक्षित: व्यावसायिक प्रशिक्षक रघुपाल सिंह ने कहा कि यह विडंबना है कि जो शिक्षक छात्रों को रोजगार कौशल सिखा रहे हैं, उनकी अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं है. हर तीन महीने में अनुबंध नवीनीकरण की अनिश्चितता के कारण वे निरंतर बेरोजगारी के डर में जी रहे हैं. आलम यह है कि वे खुद छात्रों को आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे थे, लेकिन खुद अस्थिरता और मानसिक तनाव में हैं. विभाग न तो सेवा प्रदाताओं पर भुगतान के लिए दबाव बना रहा है और न ही अब उनकी खुद की जॉब बची है. यही नहीं, 2527 प्रशिक्षकों का मार्च 2025 से अब तक का मानदेय भी बकाया है.
एनईपी की जमीनी हकीकत: स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले दिनेश चौधरी ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक स्किल एजुकेशन अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान में न तो नए प्रशिक्षकों की भर्ती हो रही है, न ही पुराने प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित है. यदि यही स्थिति रही तो स्किल इंडिया का मकसद ही अधूरा रह जाएगा, जिन छात्रों को घर जाकर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया था, उन सभी का भविष्य भी अब अधर में है.