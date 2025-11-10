ETV Bharat / state

'स्किल इंडिया' पर सवाल! प्रदेश में 2527 व्यावसायिक प्रशिक्षक हुए बेरोजगार, मानदेय भी बकाया

जयपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार के स्कूलों में 'स्किल इंडिया' का सपना फिलहाल फाइलों में सिमटता दिख रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5155 व्यावसायिक प्रशिक्षकों में से 2527 प्रशिक्षक मार्च 2025 से बेरोजगार हो चुके हैं. विभाग की ओर से सेवा प्रदाता और प्लेसमेंट एजेंसियों के अनुबंध निरस्तीकरण के बाद उनका मानदेय तक जारी नहीं हुआ. इसके विरोध में सोमवार को प्रशिक्षकों ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन करते हुए दोबारा नियुक्ति की मांग उठाई. स्कूलों में स्किल एजुकेशन 'ऑफ मोड' पर: सरकार से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देने और वोकेशनल ट्रेनर्स को कार्यमुक्त करने के विरोध में प्रशिक्षकों ने आज शिक्षा संकुल का घेराव किया. इस दौरान व्यावसायिक शिक्षिका टीनू कंवर ने कहा कि राजस्थान के 4155 सरकारी विद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ब्यूटी-वेलनेस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे 16 व्यावसायिक कोर्स संचालित किए जा रहे थे, लेकिन मार्च 2025 के बाद इन स्कूलों में केवल 2200 प्रशिक्षक ही कार्यरत रह गए. इनका अनुबंध भी केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है. दिसंबर के बाद उनका भविष्य भी अधर में है. इसके साथ ही प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थी अब व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षक न होने से स्किल क्लासेस प्रभावित हो रही हैं. सुनिए क्या बोले वोकेशनल ट्रेनर्स (ETV Bharat Jaipur)