बिहार में आस्था का अनोखा रिकॉर्ड, 100 साल पुराने मंदिर में मां दुर्गा को चढ़ाया गया 251 किलो का महामोदक
कटिहार के 100 साल पुराने मां वैष्णवी मंदिर में मां दुर्गा को 251 किलो का विशाल महामोदक लड्डू प्रसाद चढ़ाया गया. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : October 15, 2026 at 8:21 PM IST
कटिहार: नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा के दरबार में आस्था, भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. कहीं माता के जयकारे गूंज रहे हैं, तो कहीं भक्त अनोखे भोग अर्पित कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं. कटिहार के कुरसेला प्रखंड स्थित अयोध्यागंज बाजार के मां वैष्णवी मंदिर में इस बार 251 किलोग्राम का विशाल महा मोदक लड्डू श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
भक्तों में खासा उत्साह
मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किए गए इस विशाल लड्डू को देखने और माता के दर्शन के लिए भक्तों में खासा उत्साह है. खास बात यह है कि इस मंदिर में दुर्गा पूजा की परंपरा के 100 वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण अवसर भी है. एक सदी से चली आ रही पूजा परंपरा और 251 किलो के महा मोदक ने इस बार मंदिर की रौनक और बढ़ा दी है.
महा मोदक का भोग अर्पित
माता के दरबार में विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद महा मोदक का भोग अर्पित किया गया. इसके बाद प्रसाद को श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया. भक्तों के लिए यह केवल प्रसाद नहीं, बल्कि माता के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है. मंदिर परिसर में नवरात्र के दौरान भक्तों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है.
1927 में शुरू हुई थी पूजा
मां वैष्णवी मंदिर में दुर्गा पूजा का इतिहास करीब एक सदी पुराना है. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, वर्ष 1927 में कुरसेला स्टेट के नरेश राय बहादुर रघुवंश नारायण सिंह ने यहां मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत कराई थी. कुछ वर्षों बाद उन्होंने कुरसेला चौक पर एक अन्य मंदिर की भी स्थापना की.
स्थानीय बुजुर्गों को सौंपा गया मंदिर
इसके बाद अयोध्यागंज बाजार स्थित मंदिर को स्थानीय बुजुर्गों को सौंपकर सार्वजनिक कर दिया गया. तब से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मंदिर की देखरेख, पूजा-पाठ और परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
मंदिर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे
सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पूजा समिति के संयोजक कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि मंदिर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होना सभी श्रद्धालुओं के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि मंदिर को सार्वजनिक किए जाने के बाद यहां के बुजुर्गों ने इसकी देखरेख की और इस धार्मिक स्थल की परंपरा को जीवंत बनाए रखा.
"मंदिर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होना सभी श्रद्धालुओं के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि मंदिर को सार्वजनिक किए जाने के बाद यहां के बुजुर्गों ने इसकी देखरेख की और इस धार्मिक स्थल की परंपरा को जीवंत बनाए रखा है."- कृष्ण मुरारी गुप्ता, संयोजक, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पूजा समिति
कुम्हारा की परंपरा के तहत भोग एवं बलि अर्पित
संयोजक ने बताया कि आज मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि मंदिर की स्थापना के समय यहां बलि देने की परंपरा थी. बाद में कुरसेला चौक पर दूसरे मंदिर की स्थापना के बाद यह परंपरा वहां स्थानांतरित हो गई. वर्तमान में यहां निशा पूजा के दिन कुम्हारा की परंपरा के तहत भोग एवं बलि अर्पित की जाती है.
दूर-दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु
मां वैष्णवी मंदिर की विशेषता केवल इसकी प्राचीनता और भव्य पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का भी प्रमुख केंद्र है. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, नवरात्र के दसों दिनों तक यहां भक्तों का आना-जाना लगा रहता है. स्थानीय क्षेत्र के अलावा कटिहार और आसपास के जिलों के साथ-साथ नेपाल तथा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं.
श्रद्धालुओं के बीच विशेष धार्मिक मान्यता
भव्य भक्ति युवा क्लब के सचिव शुभम कुमार ने बताया कि कुरसेला स्थित मां दुर्गा का यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच विशेष धार्मिक मान्यता रखता है. भक्त माता की पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा के साथ अपनी मन्नतें मांगते हैं. दूर-दूर से आने वाले भक्त माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और पूरे भक्तिभाव से पूजा-पाठ करते हैं.
"कुरसेला स्थित मां दुर्गा का यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच विशेष धार्मिक मान्यता रखता है. भक्त माता की पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा के साथ अपनी मन्नतें मांगते हैं."- शुभम कुमार, सचिव, भव्य भक्ति युवा क्लब
प्रसाद पाकर भक्त हुए निहाल
इस वर्ष भव्य भक्ति युवा क्लब की ओर से मां दुर्गा के चरणों में 251 किलोग्राम का महामोदक लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित किया गया. पूजा-अर्चना के बाद इसे श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया. विशाल लड्डू भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा. माता के दर्शन के साथ महा मोदक का प्रसाद पाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला.
श्रद्धालुओं को प्रसाद का लाभ
मंदिर से जुड़े कृष्ण मुरारी गुप्ता, रतन चौधरी और शुभम कुमार के अनुसार, माता को भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद भक्तों के बीच बांटना इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे श्रद्धालुओं को माता के प्रसाद का लाभ मिलता है और सामूहिक भक्ति की भावना भी मजबूत होती है.
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