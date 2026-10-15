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बिहार में आस्था का अनोखा रिकॉर्ड, 100 साल पुराने मंदिर में मां दुर्गा को चढ़ाया गया 251 किलो का महामोदक

कटिहार में मां दुर्गा को चढ़ाया गया 251 किलो का महामोदक ( ETV Bharat )

भक्तों में खासा उत्साह