हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, अब तक 18 लोगों को भेजा जा चुका है जेल
डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 9:54 PM IST
रायबरेली : चर्चित हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस ने गुरुवार को एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर, 2025 की रात को हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें गुरुवार को पुलिस ने 18वें अभियुक्त को पकड़ा है. डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इनामिया वांछित अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया था. उन्होंने बताया कि आरोपी अजीत सिंह उर्फ कुलदीप सिंह (25) को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
बता दें कि पिछले साल 2 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना ऊंचाहार क्षेत्रांतर्गत ईश्वरदासपुर हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक से करीब 20 फीट की दूरी पर एक अज्ञात शव मिला है. जिसकी शिनाख्त हरिओम (38) के रूप में हुई थी. पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर थाना ऊंचाहार पर अभियोग पंजीकृत किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था. जांच में पता चला था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे हरिओम की मृत्यु हो गई थी.
यह आरोपी जा चुके हैं जेल : पुलिस के मुताबिक, थाना ऊंचाहार पुलिस टीम ने शिवप्रसाद अग्रहरि, लल्ली, आशीष, सुरेश गुप्ता, वैभव सिंह, विपिन मौर्या, विजय कुमार मौर्या, सहदेव, सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 9 अक्टूबर 2025 को शिवम अग्रहरि, हेमन्त कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. 10 अक्टूबर 2025 को मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरि को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. 13 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त छोटू अग्रहरि व 14 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त अविनेश उर्फ सौरभ सिंह बघेल, 15 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त अजय कुमार अग्रहरि को जेल भेज गया था. 18 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त अखिलेश कुमार मौर्या, 29 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त पीयूष कुमार को गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है.
