हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, अब तक 18 लोगों को भेजा जा चुका है जेल

रायबरेली : चर्चित हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस ने गुरुवार को एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर, 2025 की रात को हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें गुरुवार को पुलिस ने 18वें अभियुक्त को पकड़ा है. डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इनामिया वांछित अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम रखा गया था. उन्होंने बताया कि आरोपी अजीत सिंह उर्फ कुलदीप सिंह (25) को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.







बता दें कि पिछले साल 2 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना ऊंचाहार क्षेत्रांतर्गत ईश्वरदासपुर हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक से करीब 20 फीट की दूरी पर एक अज्ञात शव मिला है. जिसकी शिनाख्त हरिओम (38) के रूप में हुई थी. पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर थाना ऊंचाहार पर अभियोग पंजीकृत किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था. जांच में पता चला था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे हरिओम की मृत्यु हो गई थी.

