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KANPUR: हाईवे सिटी के पास रहने वाले 25 हज़ार लोगों को राहत, इन मोहल्लों के लोग नहीं होंगे परेशान

कानपुर: शहर के हाईवे सिटी के समीप रहने वाले करीब 25 हजार लोगों को आएदिन ही अघोषित बिजली कटौती से परेशान होना पड़ता था. यहां के मोहल्लों में रहने वाले लोग बहुत अधिक फाल्ट्स, ट्रिपिंग कभी किसी और समस्या से जूझ रहे थे. जब ये जानकारी केस्को एमडी नेहा जैन तक पहुंची तो उन्होंने अपने उपभोक्ताओं के इस दर्द को समझा.





केस्को के कुछ कर्मियों की टीम मौके पर भेजी गई और जांच हुई तो सामने आया, यहां पांच एमवीए का ट्रांसफॉर्मर सालों से लगा था जिस पर बहुत अधिक लोड होने के चलते पॉवर कट भी बहुत अधिक था. ऐसे में केस्को एमडी ने यहां पर 10 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाने के आदेश जारी किए. इसे बुधवार को इंस्टाल करा दिया गया. केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि अभी तक हाईवे सिटी उपकेंद्र की कुल क्षमता 15 एमवीए थी, जो बढ़कर अब 20 एमवीए तक पहुंच गई.



अब यहां गायत्री नगर, चंदन नगर, वृंदावन योजना, छतमरा, भाभानगर व कांशीराम मोहल्ले में रहने वाले करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी. अब लोग परेशान नहीं होंगे.





जल्द होगा समाधान: केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ शहर के कई सबस्टेशन का निरीक्षण किया है. जिन सबस्टेशन पर अउपभोक्ताओं की समस्याएं अधिक हैं, उनका समाधान कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. हेल्पडेस्क के कर्मियों संग भी बैठक की जा चुकी है. हेल्पडेस्क पर समय से उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा गया है.



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