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कैडर रिव्यू पर एमपी के 25 हजार पटवारियों को कैबिनेट का इंतजार, हां मिली तो खत्म होगी हड़ताल

मध्य प्रदेश में करीब 25 हजार पटवारी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर. मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में करीब 25 हजार पटवारी हड़ताल पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:10 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब 25 हजार पटवारी कैडर रिव्यू, प्रोटेक्शन एक्ट और लंबित वित्तीय भुगतान समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर हैं. पटवारी संघ का कहना है कि कैडर रिव्यू और पदोन्नति की वर्षों पुरानी मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा. संघ का दावा है कि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कैडर रिव्यू का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखने के लिए नोटशीट लिख दी है. ऐसे में अब फैसला सरकार के पाले में है कि वह पटवारियों की बड़ी मांग पर क्या निर्णय लेती है.

कैडर रिव्यू की मांग इसलिए बना बड़ा मुद्दा

मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल का कहना है "कैडर रिव्यू की मांग कोई नई नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है. उनके अनुसार शासन के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा अवधि में कम से कम तीन पदोन्नति या फिर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए. लेकिन पटवारी ऐसे कर्मचारी हैं, जो उसी पद पर नियुक्त होते हैं और उसी पद से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं. उन्हें न तो समय पर पदोन्नति मिलती है और न ही क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिल पाता है."

पटवारी से तहसीलदार तक पहुंचने का रास्ता बंद

बघेल का कहना है कि यदि शासन के नियमों के अनुरूप पदोन्नति मिले तो एक पटवारी पहले राजस्व निरीक्षक (आरआई), फिर नायब तहसीलदार और अंततः तहसीलदार के पद तक पहुंच सकता है. लेकिन वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया ठप होने के कारण कर्मचारियों का पूरा कैरियर प्रभावित हो रहा है. उनका आरोप है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी लगातार गिर रहा है.

राजस्व निरीक्षक के 1,150 पद खाली

पटवारी संघ का दावा है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक के करीब 1,150 पद खाली हैं. इसके बावजूद जब पदोन्नति की मांग की जाती है तो सरकार यह कहकर मामला टाल देती है कि रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं. उपेंद्र बघेल सरकार से कई बार सवाल पूछ चुके हैं कि यदि पिछले 30 साल से पटवारियों की पदोन्नति नहीं हुई तो आरआई और तहसीलदार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पद कहां गए. इसी कारण संघ कैडर रिव्यू को स्थायी समाधान मान रहा है.

प्रमुख सचिव से सहमति, लेकिन आंदोलन रहेगा जारी

बता दें कि संघ के प्रतिनिधियों की राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार के साथ करीब चार घंटे बैठक हुई है. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि भविष्य में यदि पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर किसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की स्थिति बनती है तो पहले उसका प्रारंभिक परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी करने का आश्वासन भी दिया है. हालांकि संघ का स्पष्ट कहना है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण मांग कैडर रिव्यू और पदोन्नति है. जब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी.

पटवारी संघ की पांच प्रमुख मांगें

  1. कैडर रिव्यू, पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान- कैडर रिव्यू प्रस्ताव को लागू कर वेतनमान विसंगति दूर की जाए तथा पदोन्नति व समयमान वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाए.
  2. ​नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा- पटवारी संवर्ग के लिए नायब तहसीलदार पद हेतु विभागीय परीक्षा का शीघ्र आयोजन कराया जाए.
  3. जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करना- तहसीलदारों की तरह पटवारियों को भी सीधे एफआईआर से सुरक्षा देने हेतु जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया जाए.
  4. ​वित्तीय लंबित भुगतान - स्वामित्व, कृषि संगणना, फार्मर आईडी आदि शासकीय कार्यों का वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान तुरंत सुनिश्चित किया जाए.
  5. ​पदाधिकारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करना- पटवारी संघ के पदाधिकारियों का नियम विरुद्ध किया गया स्थानांतरण निरस्त कर नियमित परामर्शदात्री की बैठक आयोजित की जाए.

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