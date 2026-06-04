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तूफानी आंधी की तबाही, हमीरपुर के इन गांवों का सुकून उड़ा ले गई, 8 दिन से तरस रहे गांव वाले

हमीरपुर: 28 मई को आए भीषण आंधी-तूफान के आठ दिन बाद भी जिले के कई हिस्सों में बिजली और पेयजल संकट बरकरार है. सबसे ज्यादा परेशानी सरीला तहसील के ममना उपकेंद्र क्षेत्र में बनी हुई है, जहां धौहल और जलालपुर फीडर से जुड़े गांवों में देर रात तक भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है. बिजली न होने से पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं और कई गांवों में लोग कुओं तथा जनरेटर के सहारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. उधर, भरुआ सुमेरपुर में बिजली संकट से नाराज लोगों द्वारा हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने चार नामजद सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.



क्या तबाही मचाई आंधी ने: जिले में आंधी-तूफान से करीब 2500 बिजली पोल क्षतिग्रस्त हुए थे. विभाग का दावा है कि बड़ी संख्या में पोल बदले जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरीला, सुमेरपुर और बिवांर क्षेत्र के ग्रामीण अब भी परेशान हैं. सरीला उपखंड में करीब 500 पोल क्षतिग्रस्त हुए थे. धौहल, जलालपुर, हरसुंडी, टाई, कदौरा, रिरुवा बुजुर्ग, बंगरा, देवखरी, बरखेरा, कुपरा और आसपास के गांवों में बिजली संकट बना हुआ है.



पंप नहीं चल पा रहे: धौहल गांव के पंप ऑपरेटर अशोक ने बताया कि बिजली न होने से पेयजल योजना का पंप नहीं चल पा रहा है. धौहल निवासी दिलीप ने बताया कि हैंडपंप खराब हैं और पानी की सप्लाई भी बंद है. लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. महिलाओं को कुंओं से पानी भरना पड़ रहा है. भेड़ी गांव के पूर्व प्रधान शिवकुमार द्विवेदी ने बताया कि भेड़ी और उससे जुड़े डेरों की करीब 10 हजार आबादी प्रभावित है. जलालपुर निवासी भगवती मिश्र ने बताया कि गांव में खंभे टूटे पड़े हैं और ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है, जिससे हजारों लोग बिजली और पानी की समस्या झेल रहे हैं.

हरसुंडी निवासी तिरलोकी राजपूत ने बताया कि बिजली न आने से नलकूप बंद पड़े हैं. कल्याण राजपूत ने कहा कि डेयरी कारोबार प्रभावित हो गया है. लोकेन्द्र राजपूत के अनुसार भीषण गर्मी में लोगों का जीवन प्रभावित है. रहटिया के पूर्व प्रधान जंगबहादुर ने बताया कि बिजली और पेयजल दोनों की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं. बरखेरा निवासी सुमित ने बताया कि कई दिनों से पानी की सप्लाई प्रभावित है और हैंडपंप भी खराब पड़े हैं.