ETV Bharat / state

तूफानी आंधी की तबाही, हमीरपुर के इन गांवों का सुकून उड़ा ले गई, 8 दिन से तरस रहे गांव वाले

सुमेरपुर में जाम लगाने वाले ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, अभी तक नहीं मिल सकी राहत.

2500 poles uprooted storm hamirpur villages water electricity supply stopped 8 days
गांवों मे आंधी की वजह से गिरे पोल. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: 28 मई को आए भीषण आंधी-तूफान के आठ दिन बाद भी जिले के कई हिस्सों में बिजली और पेयजल संकट बरकरार है. सबसे ज्यादा परेशानी सरीला तहसील के ममना उपकेंद्र क्षेत्र में बनी हुई है, जहां धौहल और जलालपुर फीडर से जुड़े गांवों में देर रात तक भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है. बिजली न होने से पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं और कई गांवों में लोग कुओं तथा जनरेटर के सहारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. उधर, भरुआ सुमेरपुर में बिजली संकट से नाराज लोगों द्वारा हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने चार नामजद सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

क्या तबाही मचाई आंधी ने: जिले में आंधी-तूफान से करीब 2500 बिजली पोल क्षतिग्रस्त हुए थे. विभाग का दावा है कि बड़ी संख्या में पोल बदले जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरीला, सुमेरपुर और बिवांर क्षेत्र के ग्रामीण अब भी परेशान हैं. सरीला उपखंड में करीब 500 पोल क्षतिग्रस्त हुए थे. धौहल, जलालपुर, हरसुंडी, टाई, कदौरा, रिरुवा बुजुर्ग, बंगरा, देवखरी, बरखेरा, कुपरा और आसपास के गांवों में बिजली संकट बना हुआ है.

पंप नहीं चल पा रहे: धौहल गांव के पंप ऑपरेटर अशोक ने बताया कि बिजली न होने से पेयजल योजना का पंप नहीं चल पा रहा है. धौहल निवासी दिलीप ने बताया कि हैंडपंप खराब हैं और पानी की सप्लाई भी बंद है. लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. महिलाओं को कुंओं से पानी भरना पड़ रहा है. भेड़ी गांव के पूर्व प्रधान शिवकुमार द्विवेदी ने बताया कि भेड़ी और उससे जुड़े डेरों की करीब 10 हजार आबादी प्रभावित है. जलालपुर निवासी भगवती मिश्र ने बताया कि गांव में खंभे टूटे पड़े हैं और ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है, जिससे हजारों लोग बिजली और पानी की समस्या झेल रहे हैं.

हरसुंडी निवासी तिरलोकी राजपूत ने बताया कि बिजली न आने से नलकूप बंद पड़े हैं. कल्याण राजपूत ने कहा कि डेयरी कारोबार प्रभावित हो गया है. लोकेन्द्र राजपूत के अनुसार भीषण गर्मी में लोगों का जीवन प्रभावित है. रहटिया के पूर्व प्रधान जंगबहादुर ने बताया कि बिजली और पेयजल दोनों की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं. बरखेरा निवासी सुमित ने बताया कि कई दिनों से पानी की सप्लाई प्रभावित है और हैंडपंप भी खराब पड़े हैं.

2500 poles uprooted storm hamirpur villages water electricity supply stopped 8 days
ग्रामीणों ने लगाया जाम. (etv bharat)
2500 poles uprooted storm hamirpur villages water electricity supply stopped 8 days
मरम्मत का काम जारी. (etv bharat)

उधर बिवांर क्षेत्र के भरखरी, बंधुर, निवादा लोदीपुर समेत कई गांवों में बिजली संकट बना हुआ है. बिवांर कस्बे के बाजार मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आंधी के बाद से नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल सकी है और लोग मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं.

2500 poles uprooted storm hamirpur villages water electricity supply stopped 8 days
गांव में गिरा पोल. (etv bharat)
2500 poles uprooted storm hamirpur villages water electricity supply stopped 8 days
कुओं से भरना पड़ रहा पानी. (etv bharat)
हाईवे जाम करने पर चार नामजद भरुआ सुमेरपुर में बिजली आपूर्ति बहाल न होने से नाराज लोगों ने मंगलवार को पशु बाजार के निकट हाईवे जाम कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में चार नामजद सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191 और 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. प्रभारी थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार राय ने इसकी पुष्टि की है."हमारे पास चार लोगों की एक टीम है जितने कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध हैं, उसी हिसाब से काम कराया जा रहा है. पहले मुख्य लाइनें दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल की जा रही है, उसके बाद अंदर की लाइनों पर काम होगा. प्रभावित गांवों में लगातार मरम्मत कार्य चल रहा है."- हरिश्चंद्र वर्मा, एसडीओ विद्युत, सरीला

ये भी पढ़ेंः योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों-वकीलों और बस यात्रियों पर सरकार मेहरबान

ये भी पढ़ेंः मनोरमा फिर से जी उठी ! सिस्टम ताकता रहा, बस्ती के लड़कों ने खोद डाली सूखी नदी; PM मोदी भी कह उठे, 'वाह !'

TAGGED:

HAMIRPUR VILLAGES POLES UPROOTED
THUNDERSTORM IN UP
UP WATER SUPPLY
हमीरपुर न्यूज
HAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.