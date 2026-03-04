ETV Bharat / state

यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव के 2500 लोग खाड़ी देशों में फंसे, परिजन लगा रहे सरकार से गुहार

मुजफ्फरनगर के एक गांव के 2500 लोग खाड़ी देशों में फंसे. ( ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव कुटेसरा के लगभग 2500 लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं. खाड़ी देशों में काम करने गए हुए है सभी लोग मुज़फ्फरनगर में परिजनों की चिंताए बढ़ गई है. बता दें कि ईरान और यूएसए, इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के चलते खाड़ी देशों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्तिथ कुटेसरा गांव के तकरीबन 2500 लोग फंसे हुए हैं. बताया जा रहा है कि इस एक गांव से ही ये ढाई हजार लोग सऊदी अरब और यूएई के दुबई और अन्य खाड़ी देशों में काम करने के लिए गए हुए हैं और वह वहां फंस गए हैं. इस मामले में परिजनों को कहना है कि वहां फंसे उनके परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि उनके ऊपर से मिसाइल जाती हैं और अमेरिका के ठिकानों पर जाकर गिरती हैं. यहां खतरा लगातार बना हुआ है. फिलहाल ये सभी वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए चिंताएं बनी हुई हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर में मौजूद ये सभी पीड़ित परिवार देश की सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है, तो उनके परिवार के लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए.