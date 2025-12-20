ETV Bharat / state

आगरा में निगरानी के लिए 250 स्ट्रीट डॉग्स के लगेंगी चिप; नगर निगम ने बनाया प्लान, जानें खासियत

एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगरा नगर निगम ने शहर को रेबीज मुक्त शहर बनाने और आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने पर काम शुरू कर दिया है. नगर निगम जहां शहर के बुंदू कटरा में 2000 कुत्तों की क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर बनाएगा. इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी जारी है. मगर, इसमें कई बाधाएं भी आ रही हैं. एंटी रैबीज इंजेक्शन की मांग बढ़ी: नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए अब चिप से करेगी. नगर निगम की टीमें शहर से जिन कुत्तों को पकड़ेगी. उनके ये चिप लगाई जाएगी. जिसमें कुत्ते की नसबंदी, टीकाकरण और क्षेत्र की जानकारी होगी. आगरा में एक लाख से अधिक आवारा कुत्तों का आतंक है. जो आए दिन राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं. जिससे जिला अस्पताल में भी हर दिन एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाने के लिए 300 से 400 लोग पहुंच रहे हैं. हर दिन एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाने के लिए 300 से 400 लोग पहुंच रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉग्स के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जा रहे: ऐसे में नगर निगम की मंशा सार्वजनिक संस्थानों से कुत्तों को हटाने के साथ ही उनके वैक्सीनेशन की है. क्योंकि, नगर निगम ने 'रेबीज़ फ्री सिटी 2030' अभियान शुरू किया है. जिसमें कुत्तों का ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) करना है. इसके लिए लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है. इसके साथ ही नगर निगम के सभी 100 वार्डों में आवारा डॉग्स के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. शहर में कई स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट बनाने और नसबंदी के लिए आवारा कुत्ते पकडने का भी विरोध हो रहा है.