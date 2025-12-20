आगरा में निगरानी के लिए 250 स्ट्रीट डॉग्स के लगेंगी चिप; नगर निगम ने बनाया प्लान, जानें खासियत
नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए अब चिप से करेगी. कुत्ते की नसबंदी, टीकाकरण और क्षेत्र की जानकारी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 6:49 PM IST
आगरा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आगरा नगर निगम ने शहर को रेबीज मुक्त शहर बनाने और आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने पर काम शुरू कर दिया है. नगर निगम जहां शहर के बुंदू कटरा में 2000 कुत्तों की क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर बनाएगा. इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी जारी है. मगर, इसमें कई बाधाएं भी आ रही हैं.
एंटी रैबीज इंजेक्शन की मांग बढ़ी: नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए अब चिप से करेगी. नगर निगम की टीमें शहर से जिन कुत्तों को पकड़ेगी. उनके ये चिप लगाई जाएगी. जिसमें कुत्ते की नसबंदी, टीकाकरण और क्षेत्र की जानकारी होगी. आगरा में एक लाख से अधिक आवारा कुत्तों का आतंक है. जो आए दिन राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं. जिससे जिला अस्पताल में भी हर दिन एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाने के लिए 300 से 400 लोग पहुंच रहे हैं.
डॉग्स के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जा रहे: ऐसे में नगर निगम की मंशा सार्वजनिक संस्थानों से कुत्तों को हटाने के साथ ही उनके वैक्सीनेशन की है. क्योंकि, नगर निगम ने 'रेबीज़ फ्री सिटी 2030' अभियान शुरू किया है. जिसमें कुत्तों का ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) करना है. इसके लिए लोगों को भी जागरुक किया जा रहा है. इसके साथ ही नगर निगम के सभी 100 वार्डों में आवारा डॉग्स के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. शहर में कई स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट बनाने और नसबंदी के लिए आवारा कुत्ते पकडने का भी विरोध हो रहा है.
नसबंदी के बाद शेल्टर में रखे जाएंगे स्ट्रीट डॉग्स: आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय समेत अन्य संवेदनशील जोन से आवारा कुत्तों को हटाना है. इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है. नगर निगम की टीमें संवेदनशील स्थानों से आगरा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करके उसी क्षेत्र में अभी छोड़ रही हैं. जब डॉग शेल्टर बन जाएगा, तो ऐसे डॉग्स को वहां पर रखा जाएगा.
चिप से ये काम होगा आसान: नगर निगम की ओर से स्ट्रीट डॉग्स को पकडने का काम किया जा रहा है. इसमें कई बार नगर निगम की टीमें उन स्ट्रीट डॉग्स को भी पकड कर ले आती हैं, जिनकी नसंबदी या टीकाकरण पहले ही हो चुका होता है. ऐसे में जब स्ट्रीट डॉग्स के चिप लग जाएगी तो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स यदि नगर निगम की टीम की पकड में दोबारा आए तो उनकी चिप से नसबंदी और टीकाकरण की सही जानकारी मिल जाएगी.
जल्द लगने लगेंगी चिप: आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि आगरा में आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए अब विशेष चिप लगाई जाएंगी. अभी 250 चिप आई हैं. इनको लेकर एक्सपर्ट से चर्चा की जा रही है. इन चिप को आवारा कत्तों में नसबंदी या वैक्सीनेशन के बाद लगाना है और किस क्षेत्र के कुत्तों में ये लगाई जाएंगी. इसका जल्द ही निर्णय हो जाएागा. इसके बाद ये चिप लगाई जाने लगेंगी. इसके साथ ही अन्य चिप भी जल्द आएंगी.
आगरा नगर निगम के मुताबिक डॉग्स की संख्या पर एक नजर:
- 1.10 लाख स्ट्रीट डॉग्स शहर में हैं.
- 50 से 60 हजार पेट डॉग्स शहर में हैं.
- 3000 स्ट्रीट डॉग्स की हर माह नसबंदी की तैयारी.
- 300 से 400 डॉग बाइट के केस रोजाना पहुंच रहे जिला अस्पताल.
- 2 एनजीओ शहर में कर रहे स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी.
यह भी पढ़ें- आजमगढ़ में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर की शादी; महिला से लाखों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, आईकार्ड और वर्दी बरामद