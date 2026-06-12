पीएम मोदी के 12 साल: योगी बोले, बदलते भारत की नींव रखी, 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे
देश को लोकप्रिय और दूरदर्शी सोच वाला नेता मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 5:44 PM IST
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों की सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सराहा. उन्होंने कहा कि जब देश को लोकप्रिय और दूरदर्शी सोच वाला नेता मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती.
लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में सीएम योगी ने कहा, हमने बदलते भारत को देखा है. 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत. आज की युवा पीढ़ी गर्व कर सकती है. भारत ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, अपनी सामर्थ्य का एहसास दुनिया को दिखाया है.
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार यह एहसास हुआ कि केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन के लिए जनांदोलन खड़ा करना भी जरूरी है. आजादी के पहले भारत में लोगों की आजादी को रौंदी गई थी. आजादी के बाद भी मत, मजहब और सम्प्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का काम हुआ, लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उनका सफल क्रियान्वयन पहले नहीं देखा गया था.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में केवल चार जातियां हैं. पहली गरीब की जाति है, दूसरी आधी आबादी महिलाओं की है, तीसरी युवा और चौथी अन्नदाता किसान की है. इन चारों को राजनीतिक एजेंडा का विषय बनाकर उनके उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने, वह अद्भुत हैं.
सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 4 करोड़ परिवारों को सिर ढकने के लिए पक्का मकान दिया गया. गरीबों को अस्पताल में उपचार के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई. नए उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में किए गए कामों ने देश को नई पहचान दी. उनके अनुसार, ये 12 वर्ष आस्था और आर्थिकी के वृहद संगम के रूप में देश ने पहली बार देखा.
उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि जब PM मोदी ने देश की सत्ता संभाली तब देश की आबादी 120 करोड़ थी. केंद्र द्वारा चलाए गए सफल कार्यक्रमों से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता मिली.
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सीएम योगी ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है. पहले यह पहचान के लिए मोहताज था. राज्य में अराजकता, असुरक्षा, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था. नौजवानों के लिए न तो राज्य में नौकरी थी और न ही राज्य के बाहर पहचान थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विजन का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश ने अपनी तस्वीर बदली है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल आर्थिक प्रगति की है, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी मजबूती मिली है. बीते 12 वर्ष देश के इतिहास में परिवर्तनकारी कालखंड के रूप में याद किए जाएंगे.
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