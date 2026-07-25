ETV Bharat / state

250 करोड़ के साइबर फ्रॉड का मामला; आगरा का इनामी स्क्रैप कारोबारी गिरफ्तार; 53 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. विपिन ताडा ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

स्क्रैप कारोबारी गिरफ्तार
स्क्रैप कारोबारी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : 250 करोड़ रुपये के चर्चित साइबर ठगी के मामले में कानपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने शनिवार को 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी और आगरा के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले एक स्क्रैप कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. विपिन ताडा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि अप्रैल में बर्रा थाना पुलिस ने 125 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में चार बैंककर्मियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मुख्य आरोपी राजवीर सिंह और शिवम सिन्हा की गिरफ्तारी के साथ जांच का दायरा बढ़ा और अब संदिग्ध साइबर ठगी की रकम करीब 250 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

उन्होंने बताया कि अंचित गोयल की मुलाकात मुख्य आरोपी राजवीर सिंह से उसके ड्राइवर सतीश पांडेय के माध्यम से हुई थी. सतीश की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 30 से अधिक मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए थे. जांच में गिरोह फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए टैक्स क्लेम करने और साइबर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में खपाने का काम करता था.



उन्होंने बताया कि अंचित गोयल से जुड़ी तीन फर्मों के दस्तावेज मिले हैं. शुरुआती जांच में जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इन फर्मों के जरिए करीब 53 करोड़ रुपये के लेनदेन और संदिग्ध जीएसटी क्लेम की जानकारी मिली है. इसके अलावा गाजियाबाद में बीएसएफ जवान की बेटी के बैंक खाते से भी लगभग 45 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच की जा रही है.



उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल पर इन फर्मों से जुड़े बिहार के मोतिहारी, तेलंगाना के कर्नूल और महाराष्ट्र के गोरेगांव में साइबर ठगी की शिकायतें भी दर्ज मिली हैं. उन्होंने बताया कि अंचित ने अपने मोबाइल का पूरा डेटा मिटा दिया था. वहीं, बैंक खातों की जांच में कैलिफोर्निया की एक महिला के खाते में भी रकम ट्रांसफर होने के संकेत मिले हैं. पुलिस अब इस ट्रांजेक्शन और उससे जुड़े नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.


यह भी पढ़ें : साइबर ठगी पर यूपी सरकार सख्त; हर विभाग में नोडल अफसर, अपराधियों पर होगी कार्रवाई

TAGGED:

250 करोड़ का साइबर फ्रॉड
250 CRORE CYBER FRAUD IN KANPUR
250 CRORE CYBER FRAUD
SCRAP DEALER ARRESTED
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.