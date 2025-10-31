ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष : संघर्ष, समृद्धि और कवर्धा की खास पहचान

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में कवर्धा ने हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई है.

25 Years of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 7:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: भारत का युवा राज्य छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है. एक चौथाई सदी की यह यात्रा संघर्ष, समृद्धि और आत्मगौरव से भरी रही है. राज्य को बंटवारे में जहां खनिज संपदा, घने जंगल, कोयला, एल्युमिनियम और बिजली उत्पादन जैसी अपार संभावनाएँ मिलीं, वहीं नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती भी साथ आई. लेकिन राज्य के मुखियाओं ने इन 25 वर्षों में इन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया.

नक्सलवाद से विकास की ओर : विष्णुदेव साय सरकार की पहल: वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर और आसपास के इलाकों में विकास एवं सुरक्षा दोनों मोर्चों पर ठोस काम हो रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में बस्तर अपनी पहचान नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन केंद्र के रूप में बनाए.

25 Years of Chhattisgarh
कवर्धा छत्तीसगढ़ के विकास में हमेशा अग्रणी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के विकास में हमेशा अग्रणी: छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में कवर्धा ने हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई है. राज्य गठन के बाद कवर्धा से विधायक मोहम्मद अकबर ने खाद्य मंत्री के रूप में तीन वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाई. उनके बाद कवर्धा की धरती ने ही राज्य को डॉ. रमन सिंह जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिया, जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक शासन कर छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर पहुंचाया.

25 Years of Chhattisgarh
कवर्धा में शक्कर कारखाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

हालाँकि छत्तीसगढ़ गठन के बाद रमन सिंह कवर्धा के होते हुए भी यहां की जनता ने विधायक बनने का अवसर नहीं दिया था इसलिए रमन सिंह ने डोंगरगांव से चुनाव लड़ा कर मुख्यमंत्री बने. बावजूद इसके, रमन सिंह के शासन में कवर्धा को अस्पताल, सड़कों, शासकीय भवनों और शक्कर कारखानों जैसी कई सौगातें मिलीं.

अजीत जोगी ने दी कबीरधाम की पहचान:छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में कवर्धा को एक नई पहचान मिली. तत्कालीन मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रयासों से अजीत जोगी ने कवर्धा को “कबीरधाम” नाम देने की घोषणा की। यह घोषणा संत धनी धर्मदास की जयंती पर हुई थी. जोगी सरकार ने इस दौरान भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थापित कर किसानों को आर्थिक मजबूती दी और भोरमदेव मंदिर को राज्य में पर्यटन केंद्र बनाया.

25 Years of Chhattisgarh
रमन सिंह सरकार की सौगातें : विकास की नई दिशा (ETV Bharat Chhattisgarh)

रमन सिंह सरकार की सौगातें : विकास की नई दिशा: डॉ. रमन सिंह ने कवर्धा को कई स्थायी विकास परियोजनाओं की सौगात दी. कवर्धा में 100 बिस्तर अस्पताल, नई सड़कों, शासकीय भवनों और पंडरिया में सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना ने यहां के किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाया. उनके 15 वर्षों के शासन में कवर्धा की तस्वीर बदली और यह जिला राज्य के प्रमुख प्रशासनिक एवं औद्योगिक केंद्रों में शुमार हुआ.

विष्णुदेव साय युग : मेडिकल कॉलेज और पर्यटन की नई उम्मीद: वर्तमान में कवर्धा के विधायक और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जो जल्द बनकर तैयार होगा. इसके साथ ही भोरमदेव मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है. इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 144 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. भोरमदेव मंदिर और सरोदा जलाशय को जोड़कर लगभग 10 किलोमीटर लंबा टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिससे रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा. स्मार्ट सिटी मिशन में पिछड़ता कवर्धा अब राज्य के अग्रणी शहरों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

25 Years of Chhattisgarh
अजीत जोगी ने दी कबीरधाम की पहचान (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ की नई पहचान: 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान "धान का कटोरा" से आगे बढ़ाकर औद्योगिक, पर्यटन और ऊर्जा राज्य के रूप में बनाई है.
अब राज्य की नई दिशा "विकास, विश्वास और विरासत” पर आधारित है. नक्सलवाद की चुनौती धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और नए छत्तीसगढ़ का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है. कवर्धा इस परिवर्तन यात्रा का एक सशक्त अध्याय है,जिसने राज्य के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिदृश्य को दिशा दी है.

1978 में ही बन जाता छत्तीसगढ़, PM के हाथ में थी कलम, लेकिन राजनीति की गोटी चल गई: जागेश्वर प्रसाद
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: पीएम मोदी होंगे आयोजन में शामिल, जानिए रायपुर का रूट प्लान और पार्किंग सिस्टम
आदिवासी जननायकों का सबसे बड़ा संग्रहालय, जानिए ये म्यूजियम क्यों है खास, जिसका खुद PM मोदी करेंगे उद्घाटन

TAGGED:

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस
CHHATTISGARH SILVER JUBILEE
KAWARDHA NEWS
CHHATTISGARH NEWS
25 YEARS OF CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.