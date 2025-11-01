ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भौतिक विकास हुआ पर आत्मिक, सांस्कृतिक और अस्मिता का विकास नहीं: नंद किशोर शुक्ल

जवाब - छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष चल रहा है. 25 साल पूरे हो गए हैं. छत्तीसगढ़ पहले मध्यप्रदेश के साथ संयुक्त रूप से रहा. छत्तीसगढ़ के साथ ही बघेलघंड, बुंदेलखंड, निवाण, मालवा जेसे कई भिन्न भिन्न संस्कृति के भी क्षेत्र रहे लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया बल्कि छत्तीसगढ़ को अलग प्रांत बनाने के पीछे का कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की पहचान सबसे अलग है. एक अलग राज्य बनने की क्षमता है. छत्तीसगढ़ी का विस्तार बहुत ज्यादा मात्रा में है. छत्तीसगढ़ी के बहुत से भाषा परिवार है.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो गया है. इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ी भाषा का कितना विकास हुआ इसे लेकर छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संरक्षण नंद किशोर शुक्ला से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. नंद किशोर शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य के शुरुआती दौर से लेकर अब तक के सफर को ईटीवी भारत से साझा किया.

भाषाई प्रांत रचना पूरे देशभर में हुई है. ऐसे में हमारी भी अलग पहचान है, हमारी भी संस्कृति है. इस वजह से अलग राज्य बनना चाहिए. तब सांस्कृतिक ऐतिहासिक पारम्परिक आर्थिक सभी प्रकार का विकास अलग छत्तीसगढ़ बनने से होगा. इसी भावना के कारण माननीय अटल बिहारी बाजपाई जी ने देखा इसलिए छत्तीसगढ़ को बनाया, क्योंकि वेदकाल से इसकी पहचान है और छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्षमता है.

सवाल - अभिवाजित मध्यप्रदेश के समय और उसके बाद छत्तीसगढ़ कैसा रहा ?

जवाब - अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद चौतरफा विकास दिख रहा है. चाहे वह कृषि के क्षेत्र मे हो या खनिज या फिर इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हर जगह विकास दिख रहा है. अजीत जोगी, भाजपा, कांग्रेस तीनों कार्यकाल में प्रदेश आगे बढ़ता गया. कुल मिलाकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ चर्चा का विषय है. लोग छत्तीसगढ़ में आकर बसना चाह रहे है. यहां के वैभव को देखना चाह रहे हैं. यहा आकर कमाना चाह रहे हैं. इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है. बाहर के ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं. केवल यहा भौतिक विकास हुआ है पर आत्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अस्मिता का विकास नहीं हो पा रहा है, जो जरूरी है. छत्तीसगढ़ की भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है.

सवाल - अटल बिहारी बाजपेयी के समय से लेकर आज तक शासन और विकास मे कितना प्रमुख फर्क दिखाई देता है.

जवाब - पीड़ादायक बात कहना चाहूंगा. अटल जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा के चिन्हारी के कारण अलग राज्य बनाया हैं. उनका केन्द्रीय गृह मंत्री को लिखी हुई चिठ्ठी भी मेरे पास है. उसमे लिखा है मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन जब हुआ तब छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ी पहचान के कारण भाषाई ईकाई के कारण अटल जी ने अलग राज्य बनाया. लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद जितने भी शासन आये है ये छत्तीसगढ़ राज्य भाषी छत्तीसगढ़ नहीं है. आपको और देशभर को आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की चिन्हारी हिन्दी भाषी राज्य का है जैसे यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश हिन्दी भाषी है वैसे छत्तीसगढ़ को भी हिन्दी भाषी किया है जबकि अटल जी ने छत्तीसगढ़ी की अलग पहचान के कारण राज्य बनाया था. जिनका धन्यवाद है लेकिन अब जितने भी सत्ता में आए वो सब मिलजुलकर खिलवाड़ कर हिंदी भाषी राज्य बना दिया गया है.

यहा के लोग छत्तीसगढ़िया है. इनकी एक अलग पहचान है. फिर भी हिंदी भाषी है. मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मातृभाषा के माध्यम से 5वीं तक की पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी. लेकिन आज तक पहली कक्षा में भी छत्तीसगढ़ में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है. ये दोनों सरकार चाहे कांग्रेस हो या भाजपा इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. पहली भाषा तो महतारी भाषा होती है. सरकार के सर्वे मे भी मात्र साढ़े 5 प्रतिशत घर हिन्दी भाषी है और बाकि 65 प्रतिशत घर छत्तीसगढ़ी भाषी है और बाकी जो बचे है वो मिली जुली भाषी है. यानी कि कुलमिलाकर यहा 95% जो आबादी है वो गैर छत्तीसगढ़ीया है. हिन्दी भाषी नहीं है, तब भी इसे कानूनन हिंदी भाषी राज्य का दर्जा दिया गया है जो पीड़ा की बात है. ये सोचन की भी बात है. छत्तीसगढ़ी लोगों के लिए भी ये सोचने की बात है.