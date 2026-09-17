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बरेली में मूसलाधार बारिश में हादसा, दीवार गिरने से महिला की मौत

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बरेली में दीवार गिरने से महिला की मौत
बरेली में दीवार गिरने से महिला की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:48 PM IST

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बरेली: जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अब हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है. सीबीगंज थाना क्षेत्र के बल्ला कोठा गांव में गुरुवार सुबह एक दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जिसमें एक महिला की दबकर मौत हो गई.

सीबीगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार, बल्ला कोठा गांव में आज सुबह बारिश के दौरान एक दीवार अचानक गिर गई. जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला और आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

मृतका की पहचान बल्ला कोठा गांव निवासी गणेशी (25) पत्नी कृष्ण पाल के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का जाएजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाई शुरु कर दी. हादसे के बाद से गांव में शोक की लहर है. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सीबीगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बल्ला कोठा गांव में बारिश के दौरान मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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