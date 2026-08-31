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​​लखनऊ में युवक की चाकू मार कर हत्या, अस्पताल में मौत, अज्ञात हमलावरों की तलाश

लखनऊ में युवक की चाकू मार कर हत्या ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ: जनपद में महिगवां थाना क्षेत्र के गनेशपुर गांव में सोमवार को कुछ अज्ञात हमलावर ने एक 25 वर्षीय युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. अमित कुमार आनंद डीसीपी उत्तरी लखनऊ (VIDEO Credit : ETV Bharat) डीसीपी उत्तरी लखनऊ अमित कुमार आनंद के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 1:45 बजे की है. महिगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसहिया के गनेशपुर गांव निवासी सतीश यादव (25 वर्ष) पर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के गहरे घाव लगने से सतीश मौके पर ही गिर पड़ा.