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रेवाड़ी के युवक की यूक्रेन युद्ध में मौत, 6 महीने बाद गांव पहुंचा शव, MBA करने गया था रूस

मौत के 6 महीने बाद गांव पहुंचा शव ( Etv Bharat )

रेवाड़ी: जिले के गांव काठुवास का 25 वर्षीय अंशु रूस से जिंदा नहीं आ सका. आज अंशु का शव उनके गांव में पहुंचा और शव का अंतिम संस्कार किया गया. लाख कोशिश करने के बाद भी परिवार उसको जिंदा वापस नहीं ला पाए. युवक अंशु का पार्थिव शरीर आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह पहुंचा, दोपहर के समय गांव में उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया. 1 मई 2025 को पहुंचा था रूसः रेवाड़ी जिले के काठुवास गांव का रहने वाला चंडीगढ़ रोडवेज में कार्यरत राकेश कुमार अंशु के पिता के अनुसार एमबीए की पढ़ाई के लिए अंशु रूस गया हुआ था. पिछले साल 30 अप्रैल 2025 को रवाना हुआ और 1 मई 2025 को वह पहुंच गया था. दो-तीन महीने तक वह कॉलेज भी गया लेकिन बाद में उसके दिमाग में पता नहीं किसने सेना में भर्ती होने की बात भर दी.