रेवाड़ी के युवक की यूक्रेन युद्ध में मौत, 6 महीने बाद गांव पहुंचा शव, MBA करने गया था रूस
MBA करने रूस पहुंचा रेवाड़ी का युवा सेना में भर्ती हो गया था, जहां यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान उसकी मौत हुई थी.
Published : April 17, 2026 at 5:36 PM IST
रेवाड़ी: जिले के गांव काठुवास का 25 वर्षीय अंशु रूस से जिंदा नहीं आ सका. आज अंशु का शव उनके गांव में पहुंचा और शव का अंतिम संस्कार किया गया. लाख कोशिश करने के बाद भी परिवार उसको जिंदा वापस नहीं ला पाए. युवक अंशु का पार्थिव शरीर आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह पहुंचा, दोपहर के समय गांव में उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया.
1 मई 2025 को पहुंचा था रूसः रेवाड़ी जिले के काठुवास गांव का रहने वाला चंडीगढ़ रोडवेज में कार्यरत राकेश कुमार अंशु के पिता के अनुसार एमबीए की पढ़ाई के लिए अंशु रूस गया हुआ था. पिछले साल 30 अप्रैल 2025 को रवाना हुआ और 1 मई 2025 को वह पहुंच गया था. दो-तीन महीने तक वह कॉलेज भी गया लेकिन बाद में उसके दिमाग में पता नहीं किसने सेना में भर्ती होने की बात भर दी.
रूस ने युद्ध में फ्रंट लाइन पर उतारा थाः अंशु प्रदेश के करीब 20 युवकों के साथ रूस की सेना में भर्ती हो गया. बताया गया की 18 अक्टूबर 2025 को उसे युद्ध के फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया. उससे उस समय कमांडर के फोन से वीडियो कॉल पर सिर्फ 15 सेकंड बात हुई. इसके बाद अंशु से परिवार का संपर्क नहीं हुआ तब से परिवार रोज उसके सुरक्षा के लिए दुआ करता आ रहा था. अब 14 दिन पहले उन्हें पता लगा कि अंशु की मौत हो गई और उनके पास अंशु का शव पहुंचने का एक पत्र भी मिला.
परिजनों का आरोप, धोखे से युद्ध में उतारा गया: परिजनों ने बताया कि धोखे से उसे सेना में भर्ती कर दिया गया. उनको मौत की खबर और शव भी कई जगह गुहार लगाने के बाद मिला. अंशु रेवाड़ी जिले के गांव काठुवास का रहने वाला था और बड़े बहन-भाई में वो छोटा था. बीए करने के बाद अपने अच्छे भविष्य के लिए रूस जाकर अंशु ने एमबीए की पढ़ाई करने की सोची, लेकिन शायद अंशु को ये नहीं पता था कि वहां जाकर उसे युद्ध के मैदान में उतार दिया जाएगा.