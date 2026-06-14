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हिमाचल में कॉलेज कैडर में 25 फीसदी कोटे की मांग, जुलाई में 39 मांगों पर शिक्षकों की हाई लेवल बैठक

संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 70 शिक्षकों ने हिस्सा लिया. प्रतिनिधिमंडल ने सीबीएसई स्कूलों में मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति, लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र पूरा करने, एसीपी लाभ बहाल करने, वेतन एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करने सहित कई मुद्दे उठाए.

राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष यह मांग रखी कि, जो स्कूल शिक्षक नेट, सेट और पीएचडी जैसी अनिवार्य योग्यताएं पूरी करते हैं, उन्हें कॉलेज कैडर में सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फीसदी कोटा दिया जाए. संघ का कहना है कि इससे शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप करियर उन्नति का अवसर मिलेगा और पदोन्नति के समान अवसर सुनिश्चित होंगे.

शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार के सामने बड़ा मांग-पत्र रखा है. इसमें मुख्य मांग कॉलेज कैडर में प्रवक्ता (सहायक आचार्य) पदों पर स्कूल शिक्षकों के लिए 25 फीसदी आरक्षण कोटा निर्धारित करने की रही. संघ का तर्क है कि नेट, सेट और पीएचडी जैसी उच्च योग्यताएं रखने वाले स्कूल शिक्षकों को भी कॉलेज शिक्षा विभाग में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए. शनिवार को प्रदेश सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ हुई बैठक में संघ ने पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत और सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियों सहित 39 मांगों को प्रमुखता से उठाया. शिक्षा मंत्री ने अधिकांश मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जुलाई के पहले सप्ताह में उच्चस्तरीय बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक में अध्यापक संघ की बैठक (ETV Bharat)

जनगणना और गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत की मांग

अध्यापक संघ ने शिक्षकों को जनगणना सहित अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी. संघ का कहना है कि, शिक्षकों पर पहले से ही प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बोझ है, ऐसे में अतिरिक्त कार्यों से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है. विशेष रूप से विद्यालय समय के दौरान किसी भी प्रकार की जनगणना ड्यूटी न लगाने की मांग की गई.

स्थानांतरण नीति में बदलाव की भी उठी मांग

इसके साथ ही इस बैठक में स्थानांतरण नीति को लेकर भी चर्चा हुई. संघ ने वर्तमान 30 किलोमीटर दूरी सीमा को घटाकर 15 किलोमीटर करने की मांग रखी. इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या, स्कूल युक्तिकरण (मर्जर) के प्रभाव, टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नतियों में तेजी और एम.फिल.-पीएचडी धारक शिक्षकों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

जुलाई में होगी उच्चस्तरीय बैठक

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संघ द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया. उन्होंने जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संघ प्रतिनिधियों की संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इस बैठक में मांग-पत्र के सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.

तबादला बैन हटाने का मुद्दा भी उठा

हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के विषय पर भी अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा. संघ ने कहा कि शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाना चाहिए.

19 जून को होगी सीबीएसई स्कूलों की नियुक्तियों पर अहम बैठक

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित सब-कमेटी की बैठक अब 19 जून को होगी. बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है. फरवरी से नए सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश होने के बावजूद कई स्कूल अभी भी शिक्षकों की तैनाती का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं.

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