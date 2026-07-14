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कांग्रेस परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे नहीं उतरे मंडलध्यक्ष, 25 फीसदी की छुट्टी तय!

कांग्रेस वॉर रूम में समीक्षा करते प्रदेश पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )