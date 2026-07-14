कांग्रेस परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे नहीं उतरे मंडलध्यक्ष, 25 फीसदी की छुट्टी तय!
हाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की थी 2200 मंडल अध्यक्षों के 2 साल के कामकाज की समीक्षा.
Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST
जयपुर: ग्रासरूट पर संगठन को मजबूत करने के लिए पहली बार भाजपा की तर्ज पर बनाए गए कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. ऐसे मंडल अध्यक्षों की अब छुट्टी तय है. प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंडलध्यक्षों को हटाकर उनकी जगह नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष नियुक्त करने का मन बना लिया है.
हाल में कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के 2200 मंडल अध्यक्षों के पिछले 2 साल के कामकाज की समीक्षा की थी. इसमें ज्यादातर मंडल अध्यक्षों की कमजोर परफॉर्मेंस को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने नाराजगी जाहिर की थी. चेतावनी भी दी थी कि ग्रास रूट पर संगठनात्मक कामकाज में सुस्त और लचर रवैया नहीं चलेगा.
पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस मंडल अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की। pic.twitter.com/w377KpC9Yl— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) July 10, 2026
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25 फीसदी मंडल अध्यक्षों की होगी छुट्टी: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाल में हुई कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान करीब 25 फीसदी मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बेहद कमजोर है. बार-बार चेतावनी के बावजूद भी मंडल अध्यक्ष संगठनात्मक कामकाज को लेकर मुस्तैद नहीं थे. ऐसे में अब सुस्त रवैया रखने वाले मंडल अध्यक्षों को उनके पद से हटाया जाएगा. पार्टी नेताओं का कहना था कि प्रदेश में 2200 मंडल अध्यक्ष हैं. ऐसे में 25 फीसदी के लिहाज से 550 के लगभग मंडल अध्यक्षों की संगठन से छुट्टी होगी.
मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका: कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर ने कहा कि मंडल अध्यक्षों के पिछले 2 साल के कामकाज की समीक्षा पिछले दिनों कांग्रेस वॉर रूम में हुई थी. इसमें 25 फीसदी मंडल अध्यक्षों की परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रही है, जिन्हें बदला जाएगा. उनकी जगह पर पार्टी के लिए जी-जान लड़ाने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं का मौका दिया जाएगा.
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कामकाज में कोताही बर्दाश्त नहीं: पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व संगठनात्मक कामकाज में कोताही बर्दाश्त नहीं करता है. जसवंत गुर्जर का कहना है कि ग्रास रूट पर ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी लगातार मिलती रहती है. यही वजह है कि जिन मंडल अध्यक्षों के कामकाज की रिपोर्ट ठीक नहीं है. ऐसे मंडल अध्यक्षों को बदला जाएगा.
उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिया था नियुक्ति का फैसला: साल 2022 में उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में कांग्रेस ने पहली बार ग्रास रूट पर ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया था. उसी के तहत प्रदेश में 2200 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी. इससे पहले कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष नहीं बनाए जाते थे. संगठनात्मक तौर पर भाजपा में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी.
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