कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; कहा- पहलगाम के पीड़ितों को मिले शहीद का दर्जा
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या और पिता के साथ शुभम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 12:47 PM IST
कानपुर: 'शुभम इस देश का लाल है. जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है और शुभम समेत देश भर के उन सभी 25 लोगों को मैं नमन करता हूं जिनकी मौत पहलगाम हादसे में हुई थी. उनको मेरी और योगी सरकार की ओर से श्रद्धांजलि है. जहां तक उन्हें शहीद का दर्जा देने की है, तो यह केंद्र का विषय है. हम केंद्र सरकार से बात करेंगे.' बुधवार को यह बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहीं.
कानपुर के लाजपत भवन में शहीद शुभम द्विवेदी स्मृति ट्रस्ट की ओर से आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसका जवाब पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया. उन्होंने कहा कि अब इस देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए हम और हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं.
आज जनपद कानपुर में " एक शाम पहलगाम के शहीदों के नाम" कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शहीदों के चरणों में कोटिश: नमन करते हुए। pic.twitter.com/rE8gfPm4OD— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) April 22, 2026
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या और पिता संजय द्विवेदी के साथ शुभम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. उन्होंने कहा कि शुभम समेत 25 लोगों को पूरा देश हमेशा याद रखेगा.
कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि शुभम के परिजनों के लिए यह घटना बहुत बड़ा सदमा है. हम सभी शुभम के परिजनों के साथ हमेशा खड़े हैं. उन्हें जहां किसी तरह की कोई जरूरत होगी, हम उनकी हरसंभव मदद करेंगे.
आज जनपद कानपुर में " एक शाम पहलगाम के शहीदों के नाम" कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शहीदों के चरणों में कोटिश: नमन करते हुए।— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) April 22, 2026
इस अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी, मा० क्षेत्रीय… pic.twitter.com/uLsWBHfMlF
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के मुख्य सदस्य जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि आतंकवाद का नाश बहुत जरूरी है. इससे किसी का कभी भला नहीं हुआ. जो लोग आतंकवाद से जुड़े हैं, वह अपने को नष्ट कर रहे हैं.
कार्यक्रम के दौरान दिवंगत शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि मुझे तो हर घड़ी, हर पल बस बेटे का मुस्कुराता चेहरा ही याद आता है. बेटे की जान ऐसे जाएगी, यह तो कभी सपने में नहीं सोचा था. मेरी सरकार से गुजारिश है कि बेटे समेत अन्य 25 लोगों को शहीद का दर्जा जरूर दें.
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