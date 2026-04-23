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कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; कहा- पहलगाम के पीड़ितों को मिले शहीद का दर्जा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या और पिता के साथ शुभम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.

कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक.
कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 12:47 PM IST

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कानपुर: 'शुभम इस देश का लाल है. जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है और शुभम समेत देश भर के उन सभी 25 लोगों को मैं नमन करता हूं जिनकी मौत पहलगाम हादसे में हुई थी. उनको मेरी और योगी सरकार की ओर से श्रद्धांजलि है. जहां तक उन्हें शहीद का दर्जा देने की है, तो यह केंद्र का विषय है. हम केंद्र सरकार से बात करेंगे.' बुधवार को यह बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहीं.

कानपुर के लाजपत भवन में शहीद शुभम द्विवेदी स्मृति ट्रस्ट की ओर से आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसका जवाब पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया. उन्होंने कहा कि अब इस देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए हम और हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या और पिता संजय द्विवेदी के साथ शुभम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. उन्होंने कहा कि शुभम समेत 25 लोगों को पूरा देश हमेशा याद रखेगा.

कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि शुभम के परिजनों के लिए यह घटना बहुत बड़ा सदमा है. हम सभी शुभम के परिजनों के साथ हमेशा खड़े हैं. उन्हें जहां किसी तरह की कोई जरूरत होगी, हम उनकी हरसंभव मदद करेंगे.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के मुख्य सदस्य जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि आतंकवाद का नाश बहुत जरूरी है. इससे किसी का कभी भला नहीं हुआ. जो लोग आतंकवाद से जुड़े हैं, वह अपने को नष्ट कर रहे हैं.

कार्यक्रम के दौरान दिवंगत शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि मुझे तो हर घड़ी, हर पल बस बेटे का मुस्कुराता चेहरा ही याद आता है. बेटे की जान ऐसे जाएगी, यह तो कभी सपने में नहीं सोचा था. मेरी सरकार से गुजारिश है कि बेटे समेत अन्य 25 लोगों को शहीद का दर्जा जरूर दें.

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