ETV Bharat / state

कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; कहा- पहलगाम के पीड़ितों को मिले शहीद का दर्जा

कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )