ETV Bharat / state

कानपुर में 15 दिन में 25 लोगों से 5.14 करोड़ की साइबर ठगी; जानें कौन हैं निशाने पर, कैसे करें बचाव

कानपुर में साइबर ठगी के आंकड़े बढ़े. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक 25 लोगों से साइबर फ्रॉड किया गया. ठगों ने इन्हें 5.4 करोड़ रुपए की चपत लगाई है. पूरे साल की बात करें तो 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 तक ठगों ने 28,21,89,722 रुपए की ठगी की है. अकेले साइबर क्राइम थाने में ही 14 और पूरे जिले में 74 मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़े कानपुर में साइबर फ्रॉड के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाते हैं. एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि ठगों के निशाने पर बिजनेसमैन, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ज्यादा हैं. बिजनेस डील और निवेश के बाद रकम दोगुनी, तीन गुनी करने का लालच देकर क्राइम किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि किसी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल इसकी सूचना 1930 पर देनी चाहिए. ठगी के बाद पहले 1 घंटा 'गोल्डन ऑवर' होता है. एक घंटे में शिकायत की जाती है, ठगों को ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है और पैसा भी वापस दिलाया जा सकता है. एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) अब जानें कैसे-कैसे की जा रही ठगी केस नंबर एक: संगठित गिरोह द्वारा फर्जी वेबसाइट के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पीड़ित मोहम्मद इरशाद ने शिकायत दर्ज कराई. बताया कि विपिन नाम के व्यक्ति ने निवेश के नाम वेबसाइट https://wntro.com/auth/default के जरिए निवेश करने को कहा. शातिर ठग के झांसे में आकर उन्होंने भारतीय रुपए और यूएस डॉलर में निवेश किया. भरोसा जीतने के लिए पैसे का भुगतान केवल यूएस डॉलर में दिया गया. बाद में विपिन और उसके साथियों ने मिलकर पीड़ित को बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा. पीड़ित ने वह रकम अलग-अलग खातों में करीब 80 लाख रुपए जमा किया. जब शक हुआ तो पीड़ित ने अपना पैसा वापस मांगा. तब आरोपी टालमटोल करने लगे और धमकी दी. इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई. केस नंबर दो: टेलीग्राम और क्रिप्टो ट्रेनिंग के नाम पर 16,99,262 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में पीड़ित ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई. बताया कि व्हाट्सएप पर उन्हें ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेंड करने और ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया. इसके बाद उन्हें https://www.razorrw.vip लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने और ट्रेड करने के लिए कहा. इसके बाद उन्होंने साइबर फ्रॉड द्वारा बताए गए अलग-अलग खातों में दो बार में 16,99,262 रुपए ट्रांसफर किए. पैसे ट्रांसफर होने के जब पीड़ित ने मुनाफे की राशि मांगी, तो साइबर ठगों ने मना कर दिया. इसके बाद वह और पैसे मांगने लगे. बाद में उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से ही निकाल दिया. इसके बाद पीड़ित द्वारा साइबर सेल में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई.