कानपुर में 15 दिन में 25 लोगों से 5.14 करोड़ की साइबर ठगी; जानें कौन हैं निशाने पर, कैसे करें बचाव
एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि पीड़ितों को सलाह है, कि FIR हो या न हो, 1930 पर कॉल जरुर करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 7:54 AM IST
कानपुर: शहर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक 25 लोगों से साइबर फ्रॉड किया गया. ठगों ने इन्हें 5.4 करोड़ रुपए की चपत लगाई है. पूरे साल की बात करें तो 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 तक ठगों ने 28,21,89,722 रुपए की ठगी की है. अकेले साइबर क्राइम थाने में ही 14 और पूरे जिले में 74 मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़े कानपुर में साइबर फ्रॉड के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाते हैं.
एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि ठगों के निशाने पर बिजनेसमैन, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ज्यादा हैं. बिजनेस डील और निवेश के बाद रकम दोगुनी, तीन गुनी करने का लालच देकर क्राइम किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है.
उन्होंने बताया कि किसी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल इसकी सूचना 1930 पर देनी चाहिए. ठगी के बाद पहले 1 घंटा 'गोल्डन ऑवर' होता है. एक घंटे में शिकायत की जाती है, ठगों को ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है और पैसा भी वापस दिलाया जा सकता है.
अब जानें कैसे-कैसे की जा रही ठगी
केस नंबर एक: संगठित गिरोह द्वारा फर्जी वेबसाइट के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पीड़ित मोहम्मद इरशाद ने शिकायत दर्ज कराई. बताया कि विपिन नाम के व्यक्ति ने निवेश के नाम वेबसाइट https://wntro.com/auth/default के जरिए निवेश करने को कहा. शातिर ठग के झांसे में आकर उन्होंने भारतीय रुपए और यूएस डॉलर में निवेश किया.
भरोसा जीतने के लिए पैसे का भुगतान केवल यूएस डॉलर में दिया गया. बाद में विपिन और उसके साथियों ने मिलकर पीड़ित को बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा. पीड़ित ने वह रकम अलग-अलग खातों में करीब 80 लाख रुपए जमा किया. जब शक हुआ तो पीड़ित ने अपना पैसा वापस मांगा. तब आरोपी टालमटोल करने लगे और धमकी दी. इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई.
केस नंबर दो: टेलीग्राम और क्रिप्टो ट्रेनिंग के नाम पर 16,99,262 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में पीड़ित ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई. बताया कि व्हाट्सएप पर उन्हें ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेंड करने और ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया. इसके बाद उन्हें https://www.razorrw.vip लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने और ट्रेड करने के लिए कहा.
इसके बाद उन्होंने साइबर फ्रॉड द्वारा बताए गए अलग-अलग खातों में दो बार में 16,99,262 रुपए ट्रांसफर किए. पैसे ट्रांसफर होने के जब पीड़ित ने मुनाफे की राशि मांगी, तो साइबर ठगों ने मना कर दिया. इसके बाद वह और पैसे मांगने लगे. बाद में उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से ही निकाल दिया. इसके बाद पीड़ित द्वारा साइबर सेल में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई.
केस नंबर तीन: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में शामिल होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने 10 नवंबर को सुनीता गौड़ से ठगी की. एनआईए और एटीएस अधिकारी बनकर 6.66 लाख रुपए की ठगी की गई. साइबर ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए उन्हें डराया और फिर कहा कि दिल्ली कार ब्लास्ट में उनका नाम आया है. यह कहकर उन्हें जेल जाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
केस नंबर चार: साइबर ठगों ने पंकज चड्ढा को भी पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को पकड़ने और उनका नाम बार-बार लेने का झांसा देकर डिजिटल अरेस्ट किया. लेकिन उनकी जागरूकता और सतर्कता के चलते वह साइबर ठगों के जाल में नहीं फंसे. बाद में शिकायत दर्ज कराई.
केस नंबर पांच: साइबर ठगों ने तेल करोबारी अनिल दीक्षित के फार्म के प्रबंधक शिवम से भी इसी तरह से 34 लाख रुपए की ठगी की. साइबर क्राइम की टीम इस मामले की भी गहनता से जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है.
कौन-कौन हैं ठगों के निशाने पर: एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि यह बात बिल्कुल सही है कि समय के साथ-साथ साइबर ठग अपराध के तरीके बदल रहे हैं. उनके निशाने पर ज्यादातर व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, डॉक्टर और रिटायर अफसर हैं. उन्होंने बताया कि साइबर ठग बिजनेस डील के नाम पर फोन करते हैं और फिर तुरंत पैसा भेजने की डिमांड करते हैं.
इस तरह से हो रही ठगी: जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी जमा पूंजी, एफडी पर साइबर ठगों की नजर है. साइबर ठग उन्हें निवेश के नाम पर पैसों को डबल करने का झांसा देते हैं. बाद में उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं. इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनमें लालच रहता है, कि जो उनका पैसा बढ़ जाए.
एडीसीपी क्राइम ने बताया कि साइबर ठग दो तरीके से फोन एक्सेस करते हैं. पहला ओटीपी आपके फोन पर ही आएगा. उस ओटीपी के जरिए ठगों को आपके फोन का एक्सेस मिल गया, तो वह फोन हैक करके पैसे निकालते हैं. ऐसे में तुरंत अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर 1930 पर कॉल करनी चाहिए.
वहीं, दूसरे केस में अगर साइबर ठगों को आपके फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया है और आपके पास बिना ओटीपी आए ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे. फिर आप फ्लाइट मोड लगाए या न लगाएं, आपके पैसे कटते रहेंगे. तब भी आपको तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए.
1930 पर कॉल जरुर करें: उन्होंने बताया कि कोई भी पीड़ित 1930 पर कॉल करता है, तो टीम तेजी से काम करती है. तब एफआईआर हो या न हो, दोनों कंडीशन में हम जांच शुरू कर देते हैं. कई बार 1930 से एक लिंक भेजा जाता है. इसमें अपनी डिटेल भरनी होगी.
इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी डिटेल भर कर भी पुलिस में शिकायत की जा सकती है. उन्होंने बताया कि शुरुआती 1 घंटे महत्वपूर्ण हैं, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए. हम 24 घंटे में बैंक अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी में भीषण ठंड का अलर्ट; 50 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का बुलेटिन, पढ़िए डिटेल