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विश्वनाथ मंदिर के पास ठगी करने वाले 25 गिरफ्तार; VIP-स्पर्श दर्शन के नाम पर बनाते थे शिकार

ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह सब यह आरोपी मंदिर के आसपास मंदिर के पुजारी अर्चक बनकर घूमते थे

विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले 25 गिरफ्तार.
विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले 25 गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 2:35 PM IST

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वाराणसी: पुलिस ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन कराने के नाम पर ठगी करने वाले 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 22 को चौक थाने और 3 को दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

यह सभी मंदिर के आसपास रहकर आने वाले श्रद्धालुओं से VIP दर्शन के नाम पर ठगी करते थे. सभी आरोपियों को मंदिर घाट के आसपास से गिरफ्तार किया गया है.

पूछताछ में पता चला है कि यह दर्शन के बहाने ठगी करने, यात्रियों को गुमराह करने और बड़ी रकम ऐंठने का काम करते थे. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि यह सब यह आरोपी मंदिर के आसपास मंदिर के पुजारी अर्चक बनकर घूमते थे. स्पर्श दर्शन करने के नाम पर 500 से 2000 लेते थे. लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी. पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया. जिस दौरान ठगी करने वाले यह सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

ACP अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि रविवार सुबह 4:00 से 5:00 के बीच में हम लोगों ने दशाश्वमेध और चौक थाने में फर्जी दर्शन कराने वाले दलालों के लिए विशेष अभियान चलाया.

इसके लिए हमने जो थाने पर नए महिला पुरुष पुलिस रिक्रूट आए हैं, उनको सिविल ड्रेस में श्रद्धालुओं के बीच में श्रद्धालुओं के रूप में भेजा. वहां बड़ी संख्या में दलाल दर्शन पूजन के नाम पर उनसे दुर्व्यवहार करने लगे और ठगी की कोशिश की.

इसके बाद हमारे पुलिस ने इन सभी जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि हम सभी श्रद्धालुओं से यह अपील करते हैं कि वह किसी भी जलसाज के झांसे में न आएं.

मंदिर के बाहर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से यदि आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या ठगने की कोशिश करता है तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें.

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