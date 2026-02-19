दिल्ली सरकार के एक साल: 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ, LG ने कहा- लोगों के लिए साबित होगा वरदान
इस अवसर पर सीएम ने दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोले जाने की भी बात कही. साथ ही कैंटीन में ही भोजन किया.
Published : February 19, 2026 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ. इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. उन्होंने गीता कॉलोनी स्थित अटल कैंटीन में भोजन भी किया.
इसपर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में रोजाना जहां 70 हजार लोग भोजन कर पाएंगे, दिल्ली में कोई भूखा न सोए ऐसा स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, अंत्योदय का जो सपना अटल बिहारी बाजपेयी ने देखा था उन सब पर काम करते हुए दिल्ली सरकार एक साल पूरे करने जा रही है.
लोगों के दी बधाई: उन्होंने कहा ऐसे में दिल्ली में 70 अटल कैंटीन हमारे लिए सुखद अनुभव है. मैं दिल्ली की जनता को विशेषकर उनको जो मजदूर हैं, जो जरूरतमंद भाई बहन है उनको बधाई देती हूं कि उनके एक वोट की ताकत ने जो सरकार चुनी आज वो उनके सपने पूरे कर पा रही है. इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट कर इसे मेहनतकशों का सम्मान बताया.
दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 19, 2026
इस अवसर पर गीता कॉलोनी स्थित अटल कैंटीन में भोजन भी किया।
पिछली सरकार के 11 साल में कैंटीन फाइलों में ही अटके रहे और भाजपा सरकार के 1… pic.twitter.com/y2e34LQQ4I
बताया सरकार का मिशन: वहीं एलजी वीके सक्सेना ने कहा, सबसे पहले मैं सीएम रेखा गुप्ता व उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह अटल कैंटीन का जो कार्य शुरू किया है यह बहुत ही सुंदर कार्य है. एक गरीब व्यक्ति को 5 रुपये में भोजन मिल रहा है वो भी इतना अच्छा, इससे सुंदर और कोई कार्य नहीं हो सकता. मैं समझता हूं की दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, जिन्हें वास्तव में खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन सबके लिए यह वरदान साबित होगा. सरकार सीएम के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और उनका एक ही मिशन है कि दिल्ली की जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में हम ‘अंत्योदय’ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। संकल्प पत्र में किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। हर जरूरतमंद… pic.twitter.com/EdqgORlmtE— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) February 19, 2026
विकास में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका: वहीं विधायक अनिल गोयल ने भी इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन का उद्देश्य है गरीबों को साफ, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना. इस योजना का लाभ केवल मजदूर वर्ग ही नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स भी उठा रहे हैं. आने वाले समय में यह योजना और व्यापक रूप लेगी और दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यह भी पढ़ें-
भारत मंडपम में 'AI इम्पैक्ट एक्सपो' अब शनिवार तक, सुरक्षा कारणों से आज आम जनता के लिए प्रवेश बंद
दिल्ली सरकार का एक सालः जानिए...स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को क्या मिलीं सुविधाएं और क्या काम रहे अधूरे