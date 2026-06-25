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आपताकाल के 51 साल: इमरजेंसी की बरसी पर प्रदेशभर में बीजेपी का प्रदर्शन और कार्यक्रम

आपातकाल दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है.

25 JUNE EMERGENCY IN INDIA
आपताकाल के 51 साल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 9:02 AM IST

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रायपुर: आज आपातकाल की 51वीं बरसी है. भारतीय जनता पार्टी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रुप में मनाती है. आज प्रदेशभर में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, संगोष्ठियों की प्रदर्शनी, व्याख्यान, छात्र युवा कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियां बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही हैं.

रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा, "25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था. 25 जून 2026 को आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं. 25 जून 1975 से 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था. आपातकाल का यह 21 महीना देश के लोकतंत्र में एक भय आतंक और व्यक्तिवादी विचार अलोकतांत्रिक विचारधारा को बढ़ावा देने वाला था. राजेश मूणत ने कहा कि 25 जून 1975 की अर्धरात्रि में आपातकाल की घोषणा हुई, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों की कलम पर प्रतिबंध लगा दिए गए. मूणत ने कहा कि पूरे देश में एक साथ लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की गई."

तत्कालीन प्रधानमंत्री पर आरोप

25 जून 1975 की अर्धरात्रि में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की. आपातकाल की घोषणा के बाद गुजरात में एक जनआंदोलन हुआ. गुजरात से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जगहों के जन प्रतिनिधियों को जेल के अंदर डाल दिया गया. राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रों के समाचार के प्रतिनिधियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया. इतना ही नहीं इस आपातकाल को लेकर कोई अखबार में लिख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था. जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद परिस्थितिया और बदल गई. देश में उस वक्त जितने भी जननेता हुआ करते थे सभी को जेल में बंद कर दिया गया.

आपताकाल के 51 साल (ETV Bharat)

आपताकाल से जुड़ी बड़ी बातें

  • आपातकाल 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक, लगभग 21 महीनों तक लागू रहा.
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किए जाने के बाद विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग और राजनीतिक अशांति को मुख्य कारण माना गया.
  • आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई, और जयप्रकाश नारायण सहित हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया.
  • भारत सरकार द्वारा 25 जून (इसकी घोषणा के ऐतिहासिक दिन) को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद रखने के लिए 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित किया गया.



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