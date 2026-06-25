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आपताकाल के 51 साल: इमरजेंसी की बरसी पर प्रदेशभर में बीजेपी का प्रदर्शन और कार्यक्रम

रायपुर: आज आपातकाल की 51वीं बरसी है. भारतीय जनता पार्टी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रुप में मनाती है. आज प्रदेशभर में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, संगोष्ठियों की प्रदर्शनी, व्याख्यान, छात्र युवा कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियां बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही हैं.



रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कहा, "25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था. 25 जून 2026 को आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं. 25 जून 1975 से 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था. आपातकाल का यह 21 महीना देश के लोकतंत्र में एक भय आतंक और व्यक्तिवादी विचार अलोकतांत्रिक विचारधारा को बढ़ावा देने वाला था. राजेश मूणत ने कहा कि 25 जून 1975 की अर्धरात्रि में आपातकाल की घोषणा हुई, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों की कलम पर प्रतिबंध लगा दिए गए. मूणत ने कहा कि पूरे देश में एक साथ लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की गई."





तत्कालीन प्रधानमंत्री पर आरोप

25 जून 1975 की अर्धरात्रि में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की. आपातकाल की घोषणा के बाद गुजरात में एक जनआंदोलन हुआ. गुजरात से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जगहों के जन प्रतिनिधियों को जेल के अंदर डाल दिया गया. राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रों के समाचार के प्रतिनिधियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया. इतना ही नहीं इस आपातकाल को लेकर कोई अखबार में लिख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था. जब गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद परिस्थितिया और बदल गई. देश में उस वक्त जितने भी जननेता हुआ करते थे सभी को जेल में बंद कर दिया गया.