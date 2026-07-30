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HRTC 25 कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति, इन सब इंस्पेक्टर और ड्राइवरों की हुई प्रमोशन

हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी. सरकार ने दिया प्रमोशन को तोहफा.

HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा
HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा (Concept)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:23 PM IST

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. परिवहन निगम मुख्यालय शिमला से 30 जुलाई को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अनुशंसा पर 13 सब इंस्पेक्टर और 12 ड्राइवरों को पे-मैट्रिक्स लेवल-9 35,600-1,12,800 में नियमित आधार पर इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है. पदोन्नति का लाभ कर्मचारियों को नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा.

इनको मिली प्रमोशन

परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत सब इंस्पेक्टरों में सुनील कुमार, खीमी राम, भाग सिंह, मोहर सिंह, बलदेव, देविंदर कुमार, सुभाष चंद, नरेंद्र सिंह, काली दास, रमेश कुमार, भोला राम, प्रीतम सिंह और गोपाल सिंह शामिल हैं। वहीं चालक वर्ग से देविंदर कुमार, कमल कुमार, अजीत सिंह, शशि पाल, सुरिंदर सिंह, इंदरजीत सिंह, मोहिंदर सिंह, दीपक राज, प्रहलाद सिंह, अचार सिंह, पदम सिंह और नंद लाल को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है.

HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन
HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन (Order Copy)
HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन
HRTC कर्मचारियों को मिला प्रमोशन (Order Copy)

इन आदेश में संबंधित कर्मचारियों के नए तैनाती स्थल भी निर्धारित किए गए हैं. कई अधिकारियों को उनके वर्तमान स्टेशन पर ही पदोन्नत किया गया है, जबकि कई कर्मचारियों का स्थानांतरण बैजनाथ, रामपुर, मंडी, कुल्लू, जोगिंद्रनगर, सोलन, तारादेवी, हमीरपुर, चंबा, केलांग, धर्मपुर, ऊना और अन्य इकाइयों में किया गया है.

2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि

एचआरटीसी प्रबंधन ने आदेश में कहा है कि सभी पदोन्नत अधिकारी दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे और उनकी वरिष्ठता सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी. निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी पांच दिनों के भीतर नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह पदोन्नति लेने का इच्छुक नहीं है. ऐसी स्थिति में उसकी पदोन्नति निरस्त मानी जाएगी और उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में अगले पात्र कर्मचारी पर विचार किया जाएगा.

इसके साथ ही सभी संबंधित इकाई अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पदोन्नति आदेश लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, सतर्कता (विजिलेंस), आपराधिक मामला अथवा ऐसी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि लंबित न हो, जो पदोन्नति में बाधा बनती हो. यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल मामला पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को भेजी जाएगी और अगले आदेश तक पदोन्नति लागू नहीं की जाएगी.

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