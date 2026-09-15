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संभल में 25 फीट ऊंची भगवान गणेश की मनमोहक झांकी; मुस्लिम समाज ने 2 कुंतल लड्डुओं का भोग चढ़ाया

बता दें, सोमवार शाम करीब 6 बजे मुस्लिम समाज की ओर से भगवान गणेश को 2 कुंतल लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया. इस पहल ने आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश की. गणेश चौथ मेले में मुस्लिम समाज की ये पहल कई सालों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है.

संभल: जिले में कभी उपद्रव और विवादों की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन अब यही संभल धार्मिक आयोजनों और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है. चंदौसी में गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य महा रथ यात्रा निकाली गई. इस दौरान मुस्लिम समाज ने भगवान गणेश को दो कुंतल लड्डुओं का भोग चढ़ाकर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश की.

चंदौसी का गणेश चौथ मेला साल 2001 से आयोजित किया जा रहा है. ये मेला अपनी धार्मिक आस्था और गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है. इस साल मेले का उद्घाटन 12 सितंबर को सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने मिलकर किया था.

गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर में भगवान गजानन की भव्य महा रथ यात्रा निकाली गई. महा रथ यात्रा में कोलकाता के मशहूर स्टोन आर्टिस्ट द्वारा तैयार की जा रही भगवान मयूर गणेश की 25 फीट ऊंची झांकी आकर्षण का केंद्र रही. इसके अलावा स्कूल चलो अभियान की थीम पर सजाई गई झांकी और भगवान हनुमान की झांकी भी शामिल रही.

गजानन की महा रथ यात्रा के लिए तैयार की जा रही झांकियों और रथ यात्रा के मार्ग पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का पहरा लगाया गया. रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कई जनपदों की पुलिस फोर्स के करीब 500 जवान तैनात किए गए. ड्रोन से भी रथ यात्रा की निगरानी की गई. गजानन की महा रथ यात्रा देखने के लिए 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात सामने आई. विभिन्न झांकियों के साथ निकली रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े. मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने किया.



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