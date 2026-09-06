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बिहार में गंडक का कहर, वैशाली में 25 फीट रिंग बांध टूटा; 400 घर हुए प्रभावित

वैशाली के अखिलाबाद में प्रशासनिक लापरवाही से गंडक का रिंग बांध टूटा. केले की फसल बर्बाद, 400 घर भी हुए प्रभावित. रिपोर्ट- अमरेश कुमार शर्मा

gandak river
वैशाली में रिंग बांध टूटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
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वैशाली: बिहार के वैशाली स्थित अखिलाबाद में रिंग बांध के अचानक टूटने से हड़कंप मच गया. यहां गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बांध पर दबाव बढ़ गया था जिससे इसे बचाया नहीं जा सका. ग्रामीणों के मुताबिक रिंग बांध का लगभग 25 फीट हिस्सा टूट गया. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते इसे बचाया नहीं जा सका.

बांधों के बीच फंसे घर

बताया जा रहा है कि रिंग बांध के टूटने से करीब 400 घर प्रभावित हुए हैं जिनका आबादी करीब 10,000 से अधिक है. इसके अलावा करोड़ों रुपये की केले की फसल भी बर्बाद हो गई है. गांव के किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत और पूंजी गंडक नदी की उफनती धाराओं में बह गई है.

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केले की फसल बर्बाद (ETV BHARAT)

ऊंचे इलाकों की ओर भागते ग्रामीण

वहीं बांध टूटने के बाद, लोग अपने घरों और पशुओं को छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर जाने लगे. स्थानीय लोगों ने बताया कि दो दिनों से बांध से पानी रिस रहा था और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी. फिर भी, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण बांध टूट गया और हमें इस संकट का सामना करना पड़ रहा है.

हाजीपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा

ग्रामीणों का कहना है कि पानी का स्तर तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में हाजीपुर में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है.ग्रामीणों को चिंता है कि अगर पानी इसी गति से बढ़ता रहा, तो हाजीपुर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो सकती है. निचले इलाकों में रहने वाले लोग लगातार डर के साये में जी रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री की बैठकें बनाम लापरवाही

स्थानीय नरेश कुमार ने बताया कि बांध टूटने के बाद भी, स्थानीय प्रशासन ने अभी तक कोई राहत या बचाव कार्य शुरू नहीं किया है, सिर्फ स्थानीय स्तर पर मुखिया ही देखने पहुंचे थे. विडंबना है कि मुख्यमंत्री बाढ़ प्रबंधन को लेकर लगातार उच्च-स्तरीय बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन इन सरकारी दावों और बैठकों का यहां कोई ठोस असर देखने को नहीं मिल रहा है.

"बांध टूटने के बाद भी, स्थानीय प्रशासन ने अभी तक कोई राहत या बचाव कार्य शुरू नहीं किया है, सिर्फ स्थानीय स्तर पर मुखिया ही देखने पहुंचे थे."- नरेश कुमार, स्थानीय ग्रामीण

वैशाली प्रशासन की विफलता

ग्रामीण राजीव कुमार ने कहा कि बांध से पानी के रिसाव की सूचना देने के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया न ही अब तक किसी ने सुध ली है. यकीनन रिंग बांध का टूटना घोर प्रशासनिक लापरवाही का सबूत है. उन्होंने बताया कि इससे 400 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं.

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