यूट्यूब से सीखकर कार्बाइड बम बनाते समय 25 बच्चों की आंखें जलीं, रोशनी जाने का खतरा

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों का इलाज करते चिकित्सक. ( Etv Bharat )

गोरखपुर: दीपावली पर कई परिवारों की खुशियां छिन गईं. यूट्यूब पर वीडियो देखकर सस्ते में कार्बाइड बम बनाने वाले कई बच्चों की आंखों की रोशनी पर संकट आ गया है. गंभीर रूप से झुलसी आंखों का इलाज कराने करीब 25 बच्चे बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंचे हैं. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नेत्र सर्जन डॉ. रामकुमार जायसवाल मरीजों को ओपीडी में खुद भी देखें हैं. उन्होंने कहा कि यूट्यूब से ज्ञान लेकर सस्ता बम बनाने के चक्कर में बच्चों ने कार्बाइड बम से अपने आंखों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है. कईयों के चेहरे झुलस गए हैं और आंख में गंभीर चोट आई है. कार्निया प्रत्यारोपण की भी नौबत आ सकती है. जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज आने से पहले इधर-उधर इलाज कराया है, उनकी आंखों में और दिक्कत है. डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि कुशीनगर के कसया के रहने वाले सिराज अंसारी (14) की आंख में चोट पहुंची है. 11 वर्षीय अंतस की पुतली चोटिल हो गईं है और दोनों पलक और चेहरा भी जला है. जिसमें आंख की रोशनी जाने के प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि पुतली सफेद हो चुकी है. अंतस के परिजनों ने बताया कि वह कार्बाइड बम घर में बना रहा था. इस दौरान विस्फोट होने से आंख में चोट लगी और चेहरा भी जल गया.