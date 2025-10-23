ETV Bharat / state

यूट्यूब से सीखकर कार्बाइड बम बनाते समय 25 बच्चों की आंखें जलीं, रोशनी जाने का खतरा

गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स के नेत्र रोग विभाग में इलाज कराने पहुंचे

Etv Bharat
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों का इलाज करते चिकित्सक. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर: दीपावली पर कई परिवारों की खुशियां छिन गईं. यूट्यूब पर वीडियो देखकर सस्ते में कार्बाइड बम बनाने वाले कई बच्चों की आंखों की रोशनी पर संकट आ गया है. गंभीर रूप से झुलसी आंखों का इलाज कराने करीब 25 बच्चे बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंचे हैं.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नेत्र सर्जन डॉ. रामकुमार जायसवाल मरीजों को ओपीडी में खुद भी देखें हैं. उन्होंने कहा कि यूट्यूब से ज्ञान लेकर सस्ता बम बनाने के चक्कर में बच्चों ने कार्बाइड बम से अपने आंखों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है. कईयों के चेहरे झुलस गए हैं और आंख में गंभीर चोट आई है. कार्निया प्रत्यारोपण की भी नौबत आ सकती है. जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज आने से पहले इधर-उधर इलाज कराया है, उनकी आंखों में और दिक्कत है.

डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि कुशीनगर के कसया के रहने वाले सिराज अंसारी (14) की आंख में चोट पहुंची है. 11 वर्षीय अंतस की पुतली चोटिल हो गईं है और दोनों पलक और चेहरा भी जला है. जिसमें आंख की रोशनी जाने के प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि पुतली सफेद हो चुकी है. अंतस के परिजनों ने बताया कि वह कार्बाइड बम घर में बना रहा था. इस दौरान विस्फोट होने से आंख में चोट लगी और चेहरा भी जल गया.

डॉ. रामकुमार ने बताया कि कार्बाइड बम भले ही सस्ता है लेकिन इसकी वजह से लोग अंधेपन के शिकार हो सकते हैं. प्लास्टिक की बोतल या पाइप में बाजार से कार्बाइड खरीद कर लाकर पानी और रसोई गैस लाइटर की सहायता से बम बनाने की जो प्रक्रिया हुई, उसमें विस्फोट होने से घटनाएं हुई हैं. उन्होंने बताया कैल्शियम कार्बाइड में जैसे ही पानी मिलाया जाता है, उसमें एसिटिलीन गैस बनने लगती है. इस गैस में छोटी सी चिंगारी से धमाका होता है. चिंगारी देने का काम रसोई गैस लाइटर से किया जा रहा था. इस दौरान अगर प्लास्टिक कमजोर है तो धमाके के साथ तो वह भी फट जाता है. जिससे उससे निकलने वाले छोटे-छोटे कण और कार्बाइड सीधे आंख में जा पहुंचते हैं. यह आंखों की रोशनी छीनने का कारण बन जाते हैं.

करीब 100 रुपये में घर पर बम बना लेने की लालच और यूट्यूब के ज्ञान ने इनके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. कार्बाइड की बाजार कीमत 160 रुपए किलो है. इसके इस्तेमाल से पटाखे की हजारों आवाज तैयार हो सकती है. बच्चे इसे बोतल में भरकर बम बनाने का काम कर रहे थे. जिससे दीपावली में वह इसके शिकार हो गए. डॉ. रामकुमार ने बताया कि कहा कि इस घटना से समाज के लोग सीख लें. अभिभावक भी जागरूक हो जाएं और अपने बच्चों की आंखों की रोशनी को जाने से बचा लें. नहीं तो यह सस्ता बम लोगों के लिए घातक हो सकता है.

