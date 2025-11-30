ETV Bharat / state

लग्जरी कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब बरामद, बाइक मैकेनिक भी गिरफ्तार

गिरफ्त में आये शराब तस्कर ने अपना नाम सिमरन प्रीत निवासी- गोविंदपुरा सुभाषनगर, हल्द्वानी बताया है.

HALDWANI LIQUOR BOX RECOVERED
हल्द्वानी शराब पेटी बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 7:16 AM IST

हल्द्वानी: लग्जरी कार में शराब की तस्करी कर रहे एक तस्कर को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लग्जरी कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब बरामद की है. बरामद शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने लग्जरी कार से नशे की खेप बरामद की है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. पुलिस के मुताबिक कल देर रात हल्द्वानी कोतवाली के भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाए हुए थी. तभी एक लग्जरी कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी. टीम को चेकिंग करता हुआ देख चालक शकपका गया. शक होने पर पुलिस ने xuv700 कार को रोक कर तलाशी ली. कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब की बरामद हुई.

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सिमरन प्रीत निवासी- गोविंदपुरा सुभाषनगर, हल्द्वानी बताया है. आरोपी ने बताया वह हरियाणा से शराब की खेप ला कर हल्द्वानी में ठिकाने लगाने वाला था. आरोपी पेशे से बाइक मैकेनिक शॉप चलता है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

कुख्यात तस्कर ‘सुक्खा ’ गिरफ्तार: उधम सिंह नगर के नानकमत्ता पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक आरोपी को दबोचने में कामयाबी हासिल की है. आरोपी से 120.10 ग्राम स्मैक, एक तमंचा बरामद किया है. बरामद स्मैक की कीमत 36 लाख रुपए आंकी जा रही है. गिरफ्तार आरोपी सुखविंदर उर्फ सूखा के खिलाफ थाना नानकमत्ता में NDPS और आर्म्स एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वह पंजाब भाग गया था. गिरफ्तारी वाले दिन ही अपने घर लौटा था. पुलिस को देखकर घबराहट में उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम द्वारा उसे दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य नशा तस्करों के नाम बताए हैं, जो उत्तराखंड के अन्य जिलों में नशा सप्लाई करते हैं. पुलिस इन नेटवर्क्स की जांच में जुट गई है. जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

हल्द्वानी शराब पेटी बरामद
हल्द्वानी हरियाणा ब्रांड शराब
लग्जरी कार से शराब तस्करी
