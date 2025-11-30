ETV Bharat / state

लग्जरी कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब बरामद, बाइक मैकेनिक भी गिरफ्तार

हल्द्वानी: लग्जरी कार में शराब की तस्करी कर रहे एक तस्कर को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लग्जरी कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब बरामद की है. बरामद शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.

हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने लग्जरी कार से नशे की खेप बरामद की है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. पुलिस के मुताबिक कल देर रात हल्द्वानी कोतवाली के भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाए हुए थी. तभी एक लग्जरी कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी. टीम को चेकिंग करता हुआ देख चालक शकपका गया. शक होने पर पुलिस ने xuv700 कार को रोक कर तलाशी ली. कार से हरियाणा ब्रांड की 25 पेटी शराब की बरामद हुई.

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सिमरन प्रीत निवासी- गोविंदपुरा सुभाषनगर, हल्द्वानी बताया है. आरोपी ने बताया वह हरियाणा से शराब की खेप ला कर हल्द्वानी में ठिकाने लगाने वाला था. आरोपी पेशे से बाइक मैकेनिक शॉप चलता है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.