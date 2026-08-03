रक्षाबंधन पर रेल डाक सेवा अलर्ट, 24x7 स्पीड पोस्ट सुविधा शुरू, 10 रुपए का वाटरप्रूफ राखी लिफाफा लॉंच
रक्षाबंधन पर रेल डाक सेवा ने 24x7 स्पीड पोस्ट सुविधा शुरू की है. ताकि राखी समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सके.
Published : August 3, 2026 at 8:20 PM IST
रांची: रक्षाबंधन पर्व को लेकर रेल डाक सेवा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. त्योहार के दौरान देशभर में राखियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची रेल डाक सेवा ने विशेष व्यवस्था की है. रांची रेलवे स्टेशन के समीप स्थित स्पीड पोस्ट सेंटर को 24 घंटे और सातों दिन संचालित किया जा रहा है.
रेल डाक सेवा के अधीक्षक परमजीत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्राहक दिन हो या रात, किसी भी समय यहां आकर अपनी डाक और राखी की बुकिंग कर सकते हैं. विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रक्षाबंधन के अवसर पर हर राखी समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सके.
विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा लॉंच
अधीक्षक परमजीत कुमार ने बताया कि इस वर्ष डाक विभाग ने 10 रुपये का विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा लॉंच किया है. यह लिफाफा बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे राखी और शुभकामना संदेश सुरक्षित रूप से पहुंचें. यह विशेष लिफाफा सभी डाकघरों के अलावा सामान्य दुकानों पर भी उपलब्ध रहेगा. उन्होंने कहा कि बहनें इस लिफाफे का उपयोग कर अपने भाइयों को बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के सुरक्षित तरीके से राखी भेज सकती हैं.
अतिरिक्त स्टाफ तैनात
उन्होंने लोगों से अपील की कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपनी राखी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें. रेल डाक सेवा ने त्योहार के दौरान डाक की छंटाई, बुकिंग और वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है. अतिरिक्त स्टाफ तैनात करके डाक की तेजी से प्रोसेसिंग के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी पार्सल या स्पीड पोस्ट आइटम में कोई देरी न हो.
भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच की सुविधा
वहीं दूसरी ओर रेलवे भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है. रक्षाबंधन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण ट्रेनों में लगातार लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है. कई प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक है. इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ रहा है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सके और यात्रा सुगम हो.
अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
परमजीत कुमार ने बताया कि रेलवे और डाक विभाग दोनों मिलकर यात्रियों और ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर डाक सेवा और रेल सेवा दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऐसे में विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है, ताकि न केवल राखियां समय पर पहुंचें, बल्कि यात्रियों को भी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने लोगों से रेल डाक सेवा की 24x7 स्पीड पोस्ट सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.
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