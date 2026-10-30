किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे PM मोदी; UP के 2.44 करोड़ किसानों को दिवाली गिफ्ट
2019 से शुरू हुई यह योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:21 AM IST
लखनऊ: केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत आज देश भर के पात्र कृषक परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 24वीं किस्त हस्तांतरित होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे.
इस योजना के तहत देश के 9.34 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के खातों में 2 हजार रुपए भेजे जाएंगे. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2.44 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पहुंचेगी. यह राशि 4482.19 करोड़ रुपए है. धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्राप्त होगी.
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस योजना में पहले जारी 23वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक कृषकों को 4370.26 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई थी. इसके साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर 22वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3.12 करोड़ कृषक परिवारों के बैंक खातों में कुल 99,032.58 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है.
इस योजना के तहत प्रति वर्ष पात्र कृषक परिवार को दो-दो हजार रुपए की तीन समान किस्तों में कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार कृषि के क्षेत्र में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें.
यह योजना वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है. यह योजना भारत सरकार ने 2019 में किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए शुरू की थी. 2019 से अब तक की लगातार किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए केंद्र सरकार भेजती है. इसकी आज 24वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जारी करेंगे.
ऐसे चेक करें अपना अकाउंट: किसान अपना अकाउंट खुद चेक कर सकते हैं कि 2000 उनके अकाउंट में पहुंचा कि नहीं. पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल में किसान कॉर्नर पर जाएं, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दें, कैप्चा भरें, इसके बाद ओटीपी आएगी. ओटीपी भरने के बाद स्टेटस दिखाएगा कि सम्मान निधि का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा है.
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