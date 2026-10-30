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किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे PM मोदी; UP के 2.44 करोड़ किसानों को दिवाली गिफ्ट

किसान सम्मान निधि की 24 किस्त जारी करेंगे PM मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत आज देश भर के पात्र कृषक परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 24वीं किस्त हस्तांतरित होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे.

इस योजना के तहत देश के 9.34 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के खातों में 2 हजार रुपए भेजे जाएंगे. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2.44 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पहुंचेगी. यह राशि 4482.19 करोड़ रुपए है. धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्राप्त होगी.