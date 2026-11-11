देश की सबसे तेज जनशताब्दी कोटा-हजरत निजामुद्दीन का 24वां जन्मदिन, DRM ने काटा केक, फूलों से सजी ट्रेन
यह ट्रेन 90 फीसदी तक समय पर चलती है. इसमें दो श्रेणी के कोच वातानुकूलित चेयर कार और सामान्य सेकंड सीटिंग चेयर कार है.
Published : November 11, 2026 at 1:50 PM IST
कोटा: कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच फुल ऑक्यूपेंसी पर चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को बुधवार को ट्रैक पर 24 साल हो गए हैं. इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2002 को हुई थी. रेलवे स्टाफ ने ट्रेन का जन्मदिन मनाया है. DRM अनिल कालरा रेलवे स्टेशन पर सुबह 5.30 बजे ट्रेन का केक काटने पहुंचे. इस अवसर पर लोको पायलटों का भी स्वागत किया. रेलवे के फैंस ने इसकी तैयारी की थी. इसे लेकर रेलवे यार्ड में ट्रेन को फूल मालाओं से सजाया गया था. इस ट्रेन को देश की सबसे तेज जनशताब्दी के रूप में भी जाना जाता है. दिल्ली की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों के लिए कोटा मंडल की यह सबसे लोकप्रिय ट्रेन है. रास्ते में यह 11 स्टेशनों पर रुकती है. इसका कारण कंफर्म रिजर्व टिकट मिलना, कम किराया और समय पर चलना है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन पहली बार 11 नवंबर 2002 को संचालित हुई थी, तब इस ट्रेन में केवल आठ कोच हुआ करते थे. बाद में लगातार कोच की संख्या बढ़ती रही. वर्तमान में ट्रेन में 22 कोच चलते हैं और उसकी एवरेज स्पीड भी 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हाईएस्ट स्पीड 130 किमी प्रति घंटा है.
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दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर यह इस स्पीड पर चलती भी है. दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक कंप्लीशन का काम हो गया है, जल्द ही इस पर स्पीड 160 की होगी. तब जनशताब्दी की स्पीड भी बढ़ेगी. जन्मदिन मनाने के दौरान रेल प्रशंसक पीयूष शर्मा, विजय, अवनीश शर्मा, विकास ठाकुर, आकाश गुप्ता सहित अन्य पहुंचे थे. उन्होंने लोको पायलट पीके जैन, सहायक लोको पायलट राजू लाल मीणा, ट्रेन मैनेजर प्रवीण गुप्ता का अभिनंदन किया.
समय पर चलना व सीट यूनिक USP मिलना: कोटा से निजामुद्दीन तक 458 किलोमीटर का सफर यह 6 घंटे में पूरा करती है. यह ट्रेन कोटा से सुबह 6.10 बजे रवाना होकर दोपहर 12.10 बजे निजामुद्दीन पहुंच जाती है. वापसी में हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12.45 पर रवाना होकर शाम 6.55 पर कोटा पहुंच जाती है. ट्रेन करीब 90 फीसदी तक समय पर चलती है. यह कोहरे, ट्रैक मेंटेनेंस या तकनीकी कारण से लेट या री-शेड्यूल होती है. इसमें दो श्रेणी के कोच हैं, जिनमें वातानुकूलित चेयर कार और सामान्य सेकंड सीटिंग चेयर कार है. इस ट्रेन में फेस्टिवल सीजन को छोड़कर आसानी से रिजर्व सीट मिल जाती है.
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