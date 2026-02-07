ETV Bharat / state

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में सोने की चमक, 24 कैरेट गोल्ड पेंटिंग्स ने लूटा सबका दिल, आर्ट की बारिकी देख फिदा हुए पर्यटक

सूरजकुंड मेले में गोपाल प्रसाद शर्मा की 24 कैरेट गोल्ड पेंटिंग्स ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Surajkund International Craft Fair 2026
सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में सोने की चमक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 1:38 PM IST

फरीदाबाद: सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में इस बार सोने की चमक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. जहां बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं 39वें सूरजकुंड मेले में 24 कैरेट गोल्ड से बनी पेंटिंग्स लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं. जयपुर के प्रसिद्ध शिल्पकार गोपाल प्रसाद शर्मा की स्टॉल इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई है. उनके कलाकृतियों को देखकर पर्यटक हैरान और फिदा हो रहे हैं.

गोल्ड पेंटिंग के उस्ताद हैं गोपाल प्रसाद शर्मा: गोपाल प्रसाद शर्मा को लोग गोल्ड पेंटिंग का उस्ताद मानते हैं. उनकी कलाकृतियों ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इनकी कला सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि शिल्प प्रेमियों के लिए खास अनुभव है. हालांकि आम लोग उनकी कलाकृतियां खरीद नहीं सकते, क्योंकि इनके बनाए पेंटिंग्स की कीमत लाखों रुपये तक होती है.

Surajkund International Craft Fair 2026
24 कैरेट गोल्ड पेंटिंग्स ने जीता सबका दिल (ETV Bharat)

पुरस्कारों की लंबी लिस्ट: शिल्प गुरु गोपाल प्रसाद शर्मा से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि, "हमारे बनाए आर्ट की कदर बहुत से लोग करते हैं. हमारी बनाई पेंटिंग्स को खरीदते हैं. पेंटिंग्स के लिए मुझे अब तक 36 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. मुझे पहला जिला पुरस्कार 1993 में मिला, जबकि 1990 में राजस्थान के राज्यपाल से स्टेट अवॉर्ड मिले हैं. इसके बाद साल 1999 में मेवाड़ फाउंडेशन का महाराणा सज्जन सिंह सम्मान, 2000 में नगर निगम जयपुर से बेस्ट आर्टिस्ट अवॉर्ड, 2001 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और भारत सरकार का नेशनल मेरिट अवॉर्ड जैसे कई पुरस्कार मिले. साल 2018 में मुझे शिल्पगुरु अवॉर्ड और गोल्ड मेडल मिला. साल 2021 में राजस्थान सरकार ने मुझे शिल्प रत्न और 2024 में कलानिधि अवॉर्ड से नवाजा."

गोल्ड पेंटिंग्स ने लूटा सबका दिल (ETV Bharat)

मिनिएचर पेंटिंग से गोल्ड पेंटिंग तक: गोपाल प्रसाद शर्मा बताते हैं कि, "हमे ये कला विरासत में मिली है. मेरे दादा देवी लाल और पिता कन्हैया लाल शर्मा विजोलिया राजघराने के पेंटर थे. उन्होंने पहले मिनिएचर पेंटिंग से शुरुआत की थी, लेकिन अब 24 कैरेट गोल्ड से ऐतिहासिक और धार्मिक पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं. हमारी पेंटिंग्स में बारीकी और धैर्य की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है. मेरी सबसे छोटी पेंटिंग राई के दाने पर बनाई गई पेंटिंग थी, जिसमें महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप और मदर टेरेसा जैसी महान हस्तियों की छवि हमने उकेरी थी."

Surajkund International Craft Fair 2026
24 कैरेट गोल्ड पेंटिंग्स ने लूटा सबका दिल (ETV Bharat)

राम दरबार पेंटिंग बनी आकर्षण का केन्द्र: सूरजकुंड मेले में गोपाल प्रसाद शर्मा की मुख्य आकर्षण पेंटिंग राम दरबार है. इस पेंटिंग में पहली बार 500 फिगर का प्रयोग किया गया है. मेले में उनकी पेंटिंग्स 500 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक कीमत में उपलब्ध हैं. शर्मा 2001 से लगातार सूरजकुंड मेले में आ रहे हैं और उनकी ख्वाहिश अब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री को हासिल करने की है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी इस कला में महारत हासिल कर रहा है और परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है.

कला और विरासत का संगम: गोपाल प्रसाद शर्मा की कला सिर्फ शिल्प नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. उनके काम में धैर्य, बारीकी और परंपरा की झलक मिलती है. सूरजकुंड मेले में उनकी स्टॉल पर आने वाले पर्यटक सिर्फ कलाकृति देखकर नहीं, बल्कि शिल्प की गहराई और इतिहास का अनुभव लेकर लौटते हैं.

संपादक की पसंद

