लखनऊ की अटल नगर आवासीय योजना; अब तक 4393 ने कराया रजिस्ट्रेशन, बुकलेट खरीदने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अटल नगर आवासीय योजना में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं.
Published : November 27, 2025 at 8:27 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं. 30 दिसम्बर तक बुकलेट खरीदने वाले लोग 2 दिसम्बर, 2025 तक भवनों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे. पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा.
इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. भवनों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार शाम 6 बजे तक करीब 4393 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा में लांच की गई अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. इसमें से 1,832 भवन 01 बीएचके और 664 भवन 02 बीएचके के हैं. यह भवन 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होगी. एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रावधान किया है. इसके अतिरिक्त योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी.
|इन भवनों के सापेक्ष आए इतने आवदेन
|- 01 बीएचके टाइप-ए के 1272 फ्लैटों के लिए 1433 आवेदन आ चुके हैं.
|- 01 बीएचके टाइप-बी के 416 फ्लैटों के लिए 155 आवेदन आ चुके हैं.
|- 01 बीएचके टाइप-सी के 144 फ्लैटों के लिए 445 आवेदन आ चुके हैं.
|- 02 बीएचके टाइप-ए के 208 फ्लैटों के लिए 877 आवेदन आ चुके हैं.
|- 02 बीएचके टाइप-बी के 456 फ्लैटों के लिए 1483 आवेदन आ चुके हैं.
अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि अटल नगर योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से 21 नवम्बर, 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, जिसे जनहित में बढ़ाकर 2 दिसम्बर, 2025 किया गया है. इसकी पंजीकरण बुकलेट 30 नवम्बर तक ही ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी. इसके बाद बुकलेट नहीं खरीदी जा सकेगी और सिर्फ वही लोग 2 दिसम्बर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिन्होंने बुकलेट खरीद ली है.
