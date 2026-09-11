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बारिश थमते ही चकाचक होंगी प्रयागराज की 245 सड़कें, 12 से लखनऊ रूट की बसें होंगी डायवर्ट

कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. ने अफसरों को निर्देश दिए कि बारिश रुकते ही शहर में पैचवर्क और सड़क निर्माण का काम बिना देरी शुरू हों.

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फसरों के साथ बैठक करते हुए कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 2:31 PM IST

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प्रयागराज: बारिश रुकते ही 6 करोड़ से प्रयागराज की 245 सड़कें चकाचक हो जाएंगी. फाफामऊ का जाम घटाने को एक महीने लखनऊ की बसें झूंसी-अंदावा होकर दौड़ेंगी. इससे शहरवासियों को टूटी सड़कों और रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलेगी.

कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. ने अफसरों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि बारिश रुकते ही शहर में पैचवर्क और सड़क निर्माण का काम बिना देरी शुरू किया जाए.

कमिश्नर की बैठक के बड़े फैसले: लखनऊ रूट की बसों का डायवर्जन: 12 सितंबर से लखनऊ जाने और आने वाली निजी व सरकारी बसें फाफामऊ के बजाय सहसों, झूंसी और अंदावा रूट से चलेंगी. यह व्यवस्था 30 दिन तक लागू रहेगी.

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कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. अफसरों के साथ बैठक करते हुए. (ETV Bharat)

सड़क सुधार का पूरा गणित: नगर निगम 96 किमी सड़कों पर ₹6 करोड़ खर्च करेगा. पीडब्ल्यूडी 111 और पीडीए 38 सड़कों के गड्ढे भरेगा. गारंटी पीरियड वाली सड़कें ठेकेदार अपनी जेब से बनाएंगे.

एमजी रोड बनेगी मॉडल स्ट्रेच: सड़क और फुटपाथ को रीडिज़ाइन किया जाएगा. बिजली और टेलीकॉम के लटकते तार अंडरग्राउंड होंगे, डिफेसमेंट और अवैध होर्डिंग्स हटेंगे.

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प्रयागराज कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए.. (ETV Bharat)

ओपन ड्रिंकिंग पर सीधा एक्शन: कार या किसी भी वाहन के भीतर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस तत्काल केस दर्ज कर ज़ब्ती की कार्रवाई करेगी.

सड़कों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा. निरंजन सिनेमा से घंटाघर तक व्यापार मंडल, पुलिस और नगर निगम मिलकर नया ट्रैफिक प्लान लागू करेंगे. एमजी रोड पर स्ट्रीट वेंडर्स को ग्लव्स और साफ पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा.

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प्रयागराज की सड़कों पर बैठक
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लखनऊ रूट की बसों का डायवर्जन
प्रयागराज की 245 सड़कें चकाचक होंगी
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