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बारिश थमते ही चकाचक होंगी प्रयागराज की 245 सड़कें, 12 से लखनऊ रूट की बसें होंगी डायवर्ट

फसरों के साथ बैठक करते हुए कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: बारिश रुकते ही 6 करोड़ से प्रयागराज की 245 सड़कें चकाचक हो जाएंगी. फाफामऊ का जाम घटाने को एक महीने लखनऊ की बसें झूंसी-अंदावा होकर दौड़ेंगी. इससे शहरवासियों को टूटी सड़कों और रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलेगी. कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. ने अफसरों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि बारिश रुकते ही शहर में पैचवर्क और सड़क निर्माण का काम बिना देरी शुरू किया जाए. कमिश्नर की बैठक के बड़े फैसले: लखनऊ रूट की बसों का डायवर्जन: 12 सितंबर से लखनऊ जाने और आने वाली निजी व सरकारी बसें फाफामऊ के बजाय सहसों, झूंसी और अंदावा रूट से चलेंगी. यह व्यवस्था 30 दिन तक लागू रहेगी. कमिश्नर डॉ. लोकेश एम. अफसरों के साथ बैठक करते हुए. (ETV Bharat)