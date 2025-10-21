'मौत' की सड़क : पांच साल में 195 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, एक खास समय पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट
भरतपुर में सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ रही हैं. ये एक खास समय के पैटर्न पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं. जानिए पूरा मामला....
Published : October 21, 2025 at 9:22 AM IST
भरतपुर : जिले की सड़कें अब विकास से ज्यादा मौत की कहानी कह रही हैं. बीते पांच सालों में (2021 से 2025) जिले में 2429 सड़क हादसे हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई. हर साल औसतन 500 से अधिक दुर्घटनाएं और उनमें से अधिकतर शाम 6-9 बजे के बीच हुईं हैं, क्योंकि इस समय शहर और गांवों के रास्ते अंधेरे में डूब जाते हैं. भरतपुर पुलिस ने अब इन हादसों की असली वजह पहचानने के लिए हाई रेड पद्धति अपनाई है, जिससे ब्लैक स्पॉट्स की सही लोकेशन और सुधार के प्रयासों की दिशा तय हो रही है.
कहां हैं भरतपुर के ब्लैक स्पॉट्स : भरतपुर जिले में ऐसे कई स्थान हैं, जहां बार-बार हादसे होते हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सारस चौराहा, शीशम तिराहा, सेवर चौराहा, सिनपिनी बस स्टॉप और डेहरा मोड़ जैसे स्थान जिले के सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स में शामिल हैं. हादसे केवल स्थान पर नहीं, बल्कि समय के अनुसार भी बार-बार एक ही पैटर्न में सामने आ रहे हैं. एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि 26% से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ तीन घंटे (शाम 6 से रात 9) के बीच होती हैं. यह वह समय होता है जब बाजार बंद होते हैं, लोग घर लौट रहे होते हैं और सड़कें आधी रोशनी-आधा अंधेरा झेल रही होती हैं.
एक समय पर होने वाले हादसे : (पिछले पांच सालों का आंकड़ा)
- सुबह 6 से 9 बजे: 213 हादसे
- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे: 353 हादसे
- दोपहर 12 से 3 बजे: 343 हादसे
- दोपहर 3 से शाम 6 बजे: 444 हादसे
- शाम 6 से रात 9 बजे: 640 हादसे (सबसे ज्यादा)
- रात 9 से 12 बजे: 223 हादसे
- रात 12 से 3 बजे: 102 हादसे
- रात 3 से सुबह 6 बजे: 111 हादसे
- कुल हादसे: 2429
2429 हादसे और 195 मौतें : आंकड़ों से स्पष्ट है कि भरतपुर की सड़कें दिन-ब-दिन खतरनाक होती जा रही हैं. सारस चौराहा और डेहरा मोड़ जैसे स्थान तो ऐसे हैं, जहां हर कुछ दिन में एक नया हादसा हो जाता है. वर्ष 2021 से 2025 के बीच जिले में कुल 2429 हादसों में 195 लोगों ने जान गंवाई. एसपी आनंद ने बताया कि हमने पाया है कि शाम के समय सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए उन स्थानों पर लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा रही है और ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की जा रही है, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके.
हाई रेड पद्धति से मिल रहे सटीक आंकड़े : भरतपुर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि जिले में हाई रेड पद्धति से ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं. अब हर दुर्घटना स्थल का अक्षांश और देशांतर चिन्हित किया जाता है. घटनास्थल पर पहुंचे अनुसंधान अधिकारी पूरी जानकारी दर्ज करते हैं, जैसे हादसा किस समय, किस प्रकार के वाहन से और किस स्थिति में हुआ. इससे हमें सटीक डेटा मिल रहा है. एसपी ने बताया कि इन आंकड़ों के आधार पर संबंधित विभागों भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सुधार कार्यों के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है.
तकनीकी सुधार और निगरानी व्यवस्था : एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि ब्लैक स्पॉट चिन्हित होने के बाद अब सड़क सुरक्षा समिति हर महीने उनकी स्थिति की समीक्षा कर रही है. इसके तहत कई कार्य शुरू किए गए हैं. खतरनाक कटों को बंद किया जा रहा है. सड़कों पर रिफ्लेक्टर और डिवाइडर लगाए जा रहे हैं. चेतावनी बोर्ड और गति सीमा संकेत लगाए जा रहे हैं. इन सुधारों से आने वाले वर्षों में दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है.
हाई रेड पद्धति इसीलिए जरूरी : पहले भरतपुर में सड़क हादसों की रिपोर्ट केवल प्राथमिकी (एफआईआर) और अस्पताल रिकॉर्ड तक सीमित रहती थी. इससे यह पता नहीं चलता था कि किस स्थान पर कितनी बार दुर्घटना हो रही है. अब हाई रेड पद्धति के तहत हर घटना का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है. इसमें स्थान का अक्षांश और देशांतर, समय और कारण, वाहन का प्रकार, मृत्यु या घायल की स्थिति शामिल हैं. यह प्रणाली अब सड़क सुरक्षा और निवारण के लिए जिले का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी है.