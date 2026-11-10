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हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे 2415 करोड़, जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारी तेज

हिमाचल में जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारी ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सरकारी अस्पतालों की सूरत बदलने और मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी है. प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए हेल्थ जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 2415 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अस्पतालों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद भी की जाएगी. अब प्रदेश सरकार को केंद्र की वित्तीय मंजूरी का इंतजार है. यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निर्माण कार्यों और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा.

मरीजों को मिलेगी बेहतर उपचार सुविधाएं