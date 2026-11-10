हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे 2415 करोड़, जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारी तेज
स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में सिविल वर्क के साथ-साथ मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद को भी शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:23 AM IST
शिमला: हिमाचल में सरकारी अस्पतालों की सूरत बदलने और मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी है. प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए हेल्थ जाईका प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 2415 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अस्पतालों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद भी की जाएगी. अब प्रदेश सरकार को केंद्र की वित्तीय मंजूरी का इंतजार है. यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निर्माण कार्यों और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा.
मरीजों को मिलेगी बेहतर उपचार सुविधाएं
दूसरे चरण के तहत मिलने वाली राशि से प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और उपचार सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में सिविल वर्क के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद को भी शामिल किया गया है. इससे अस्पतालों में जरूरी निर्माण कार्य करवाने और मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी.
दरअसल, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है. प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को कई बार बेहतर उपचार के लिए जिला और प्रदेश स्तर के बड़े अस्पतालों तक पहुंचना पड़ता है. ऐसे में स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरणों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी है. हेल्थ जाईका प्रोजेक्ट का दूसरा चरण इस दिशा में अहम साबित हो सकता है.
केंद्र की मंजूरी के बाद शुरू होगी अगली प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे चरण के लिए 2415 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दी है. इसमें निर्माण कार्यों और उपकरणों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. अब परियोजना की आगे की प्रक्रिया केंद्र सरकार की वित्तीय मंजूरी पर निर्भर करेगी. बजट स्वीकृत होने के बाद निर्धारित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा. प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लेकर वित्तीय मंजूरी प्रदान करेगी. 2415 करोड़ रुपये की इस परियोजना को हरी झंडी मिलने से हिमाचल के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था विकसित करने को बड़ी गति मिल सकती है.
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